Este club casi ficha a Lionel Messi antes que el Barcelona: "No estaba en los planes"

El 2026 será de transición para algunas figuras del fútbol mundial, entre esas, Lionel Messi que empieza a ver de cerca la posibilidad de retirarse como profesional tras una extensa y exitosa carrera como futbolista desde aquel debut a principios de los 2000s en el FC Barcelona.

En diálogo con el canal de streaming LuzuTV, el astro recordó sus inicios y contó algo que sorprendió a más de un argentino: casi termina debutando en el campeonato argentino antes de irse en el FC Barcelona, ya que, por poco, se va a River Plate y fue Newell's Old Boys el que evitó el que eso se hiciera realidad.

Messi y River Plate Foto: AFP

"Hice una prueba, fui por mi cuenta, estuve entrenando y River Plate me dijo que quería que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento. Después apareció lo del Barcelona, que no estaba en los planes de nadie", dijo, pues en ese momento luchaba con un problema de crecimiento y debía someterse a algunos procedimientos, pero que el club 'millonario' estaba dispuesto a asumir para tener a Messi en el equipo.

Fue por Newell's que el astro argentino no terminó con la camiseta de la banda cruzada, pero eso explicó, según hinchas, la afinidad que ha tenido el futbolista con River cuando le ponen a firmar sus camisetas o en las visitas que ha tenido al Más Monumental con la selección de Argentina.



En el camino apareció el FC Barcelona, que tampoco dudó en jugársela 100 % por su recuperación y el 16 de octubre de 2003, con apenas 16 años, debutó en el primer equipo en un partido de exhibición contra el FC Porto que llegaba como equipo gala que, incluso, conquistaría esa edición de la UEFA Champions League.

Tras ese primer partido, el tiempo se escribió por si solo y ahora es considerado uno de los mejores futbolistas de toda la historia con diversos premios en sus vitrinas.