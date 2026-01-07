Las inesperadas declaraciones de Messi sobre Bad Bunny

“Es un fenómeno”, fueron las palabras de Lionel Messi en medio de una entrevista para Luzu TV, donde reveló algo inesperado y no conocido para muchos, su cercanía y amistad con Bad Bunny.

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, dio detalles inéditos sobre su vínculo con el cantante puertorriqueño Bad Bunny. En una versión del "10" pocas veces vista, sincera, transparente y por momentos "picante", el argentino compartió cómo es su relación fuera de las canchas con Benito Ocasio Martínez de cara a lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Messi confesó que, más allá de la admiración mutua, ambos han forjado una conexión real a través de proyectos profesionales y comunicación personal. Según relató el futbolista, han compartido grabaciones de comerciales y mantienen contacto frecuente mediante el intercambio de mensajes, asegurando que el artista es un “tipo piola”, citando términos argentinos y a lo que se le conocería en Colombia como un "tipo bien".

Además, el capitán de la Selección Argentina admitió que le gusta consumir habitualmente la música que produce el "Conejo Malo".



El misterio de las menciones en las canciones

Uno de los puntos más curiosos de la charla fue la reacción de Messi al ser mencionado en las letras del cantante. El futbolista aclaró que no recibe avisos previos ni está enterado de cuándo será nombrado en una nueva composición, por el contrario, suele enterarse de las referencias hacia su persona únicamente cuando escucha las pistas terminadas.



Es importante destacar que la influencia de Messi en la obra de Bad Bunny es extensa, con menciones en temas como "Vuelve Candy B", donde se refiere a él como "la cabra".

Otro de los temas fue "Mónaco",comparando la dificultad de meter un gol tras Messi y Maradona. También "Acho PR", con la famosa referencia al "Ancara Messi" y "Thunder y Lightning", donde utiliza el término "Messi hat-trick".

Esta relación entre dos de las figuras latinas más trascendentales del siglo sugiere una amistad genuina basada en el respeto mutuo, lo que ha llevado a muchos a especular sobre posibles colaboraciones futuras que trasciendan las marcas comerciales

