Blu Radio  / Entretenimiento  / 'DTMF' de Bad Bunny encabeza la lista de los mejores discos del año, según Rolling Stone

Según la publicación estadounidense, el disco de Bad Bunny “demuestra hasta dónde puede llegar el artista impulsado por su inquebrantable orgullo boricua”.

'DTMF' de Bad Bunny
Foto: AFP - Instagram
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

