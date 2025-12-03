'DTMF' de Bad Bunny encabeza la lista de los mejores discos del año, según Rolling Stone

La revista Rolling Stone eligió ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny, como el mejor álbum de 2025. El ranking anual, publicado este miércoles, también ubicó ‘Mayhem’, de Lady Gaga, en el segundo lugar, mientras que ‘Lux’, de Rosalía, se quedó con la tercera posición.

Según la publicación estadounidense, el disco de Bad Bunny “demuestra hasta dónde puede llegar el artista impulsado por su inquebrantable orgullo boricua”. Destaca además que su sexto trabajo es “local, alegre y fresco”, pues retoma la esencia de Un verano sin ti (2022) y la lleva más lejos gracias a su constante experimentación, adentrándose incluso en la música folclórica puertorriqueña y la salsa.

“A pesar de su enfoque cultural tan específico, o quizá gracias a él, DeBÍ TiRAR MáS FOToS se adueñó del 2025”, afirma la revista. El álbum sonó en Nueva York, en San Juan y en múltiples ciudades del mundo, consolidando otro hito en la carrera del puertorriqueño.

Bad Bunny

Respecto a Rosalía, Rolling Stone sostiene que la española “se ha convertido en la fuerza más provocadora del pop” y que Lux es una prueba de ello. El medio resalta su “irreverencia” y señala que el disco impacta por su audacia creativa: una obra que mezcla referencias clásicas —de Mozart a Bach— con una energía desafiante y contemporánea.



“Cada canción está compuesta con una intención profunda y una sinceridad palpable”, añade la publicación, que destaca cómo el álbum aborda temas como el dolor, la pérdida, la rabia, el deseo y la espiritualidad, en un intento de la artista por explorar su identidad y la manera en que ama.

En el caso de Lady Gaga, su segundo lugar responde a que Mayhem es considerado “el álbum de pop más poderoso del año”. Para Rolling Stone, en este trabajo emerge “la versión más auténtica” de la artista, quien combina sonidos esenciales en una producción “ambiciosa y diversa”.

El top 10 del listado lo completan Baby, de Dijon; Getting Killed, de Geese; Let God Sort Em Out, de Clipse; Snipe Hunter, de Tyler Childers; Bleeds, de Wednesday; Ego Death at a Bachelorette Party, de Hayley Williams; y Music, de Playboi Carti.

Más adelante aparecen nombres como Sabrina Carpenter, que alcanza el puesto 13 con Man’s Best Friend; Taylor Swift, en el 15 con The Life Of A Showgirl; y la mexicana Silvana Estrada, ubicada justo detrás con Vendrán suaves lluvias, un disco autoproducido que la publicación describe como una obra de ternura excepcional con arreglos de cuerdas y viento, evocando el espíritu de figuras como Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.

En el puesto 34 figura Karol G con Tropicoqueta. La revista subraya que, tras el éxito mundial de Mañana será bonito, la colombiana decidió mirar hacia la música que marcó su infancia: desde baladas ochenteras hasta vallenato y merengue. El resultado es “un compendio brillante de 20 canciones” que recorren diversas facetas del pop latino, con un enfoque fresco y accesible.

'Tropicoqueta', el nuevo albùm de la cantante colombiana Karol G.

Entre los 50 primeros también aparecen el español Guitarricadelafuente en el lugar 46 con Spanish Leather, catalogado como uno de los trabajos “más emocionantes y atrevidos del año”; y la puertorriqueña María Zardoya en el 48 con Melt, un debut en solitario íntimo y soñador, más suave que el pop con influencias jazzísticas de su banda The Marías.

En el puesto 50 cierra el grupo mexicoestadounidense Fuerza Regida con 111Xpantia, un álbum que supone un regreso a su sonido tradicional y la consolidación de su identidad musical.