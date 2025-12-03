En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial este 2025; supera a Taylor Swift

Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial este 2025; supera a Taylor Swift

Goncho y el sabor de Puerto Rico enamoraron a todo el mundo con un álbum llenó de sabor que trajo de regreso a Benito a liderar todas las listas de reproducción.

