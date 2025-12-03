Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial este 2025; supera a Taylor Swift

Lo dijo el propio Bad Bunny en su canción “El Apagón”: “Todo el mundo quiere ser latino, pero les falta sazón”, una frase que hasta este 2025 tomó mayor sentido y gracias a él mismo, en donde la sangre de toda Latinoamérica se vio reflejada en su álbum DtMF hasta el punto de alcanzar la cima de ser el más escuchado en todo el mundo en este 2025.

Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica se deleitaron con los ritmos puertorriqueños que plasmó Benito de la mano de Tainy y otros compositores, llevando lo más importante: sus raíces y cariño de ser latino. Prueba de ello fueron sus diversos Latin Grammy y su anuncio en el Super Bowl de la NFL, demostrando que Benito llevó al reguetón a otro nivel.

Concierto de Bad Bunny Foto: AFP

Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial este 2025

El reporte del Spotify Wrapped demostró que todo el mundo quiso ser latino gracias a Benito. Quitarle la corona a Taylor Swift no era fácil y el puertorriqueño lo hizo realidad con su álbum, que también se volvió en el más escuchado en todo el mundo.

Pero, además, que sus álbumes Un Verano Sin Ti y Nadie Sabe Lo Que Va Pasar Mañana regresarán a sonar fuerte, demostró que Benito conectó de manera correcta su idea en su DtMF. En el top 10 global, acompañado de solo Fuerza Regida (10), dejó atrás a artistas como Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, entre otros más.



El anuncio para Spotify fue algo especial, por eso, el único que podía hacerlo era Goncho demostrando como todo el mundo se conectó por medio de las canciones de Benito. Lo dijo él mismo antes de que saliera, sería el más grande y especial de toda su carrera y cumplió, siendo el más escuchado no solo en Colombia, sino en diferentes países.

Artista urbano Bad Bunny Foto: AFP

Estas son las canciones de DtMF de Bad Bunny