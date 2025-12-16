J Balvin se sincera sobre su relación con Bad Bunny y Residente: "Errores del pasado"

Hablar de la historia de la música colombiana, obliga a nombrar a José Osorio Balvin, conocido como J Balvin, quien puso a Medellín, su casa, como la segunda capital del reguetón a nivel mundial y que le abrió las puertas para que otros artistas como Maluma, Feid, Ryan Castro, Karol G, Blessd, Kris R, Reykon, Nicky Jam, entre muchos más, pudieran vivir lo que ahora viven.

Pero un capítulo de su carrera que quedó marcado para siempre fue entre 2018 y 2020 cuando apostó por un joven puertorriqueño que tenía emocionados a todos: Benito Antonio Martínez Ocasio, quien se convertiría en el artista más escuchado en todo el mundo bajo el nombre de Bad Bunny.

Juntos crearon grandes éxitos mundial, pero lo que nunca han olvidado sus fanáticos ha sido Oasis, un EP que crearon juntos y que puso un pie en todo el mundo de lo que eran capaces el paisa y el puertorriqueño si trabajan juntos. Sin embargo, esa amistad llegó a su fin y ambos tomaron distancia, en medio de una polémica que surgió con Residente y las “tiraderas” comenzaron a aparecer de lado a lado.

J Balvin y Bad Bunny // Foto: AFP

¿Qué pasó entre J Balvin, Bad Bunny y Residente? El paisa se sincera

Durante los conciertos de Bad Bunny en el ‘Choli’ de Puerto Rico, muchos esperaban el reencuentro con J Balvin, al igual que se dio con DJ Luian tras años de diferencias y problemas, pero no se dio, entonces la segunda oportunidad era el concierto de Balvin en Medellín, pero tampoco pasó.



“Pasará de manera orgánica y natural”, fueron las palabras del paisa en una reciente conversación con el creador de contenido español Ibai Llanos, que visitó al artista en su casa en Medellín y, allí, se sinceró y contó su relación con Bad Bunny y Residente tras años de problemas.

En un espacio de su casa, al cual llamó ‘Debí Tirar Más Fotos’ en honor a Benito y su portada del álbum, Balvin le aseguró que no existe ningún problema en este momento con ninguno de los dos, todo sucedió por “errores del pasado” que surgen del ego y la envidia, que la ansiedad de números puede producir.

J Balvin y Bad Bunny Foto: AFP

“En un momento de la vida en el que todo se me volvió paisaje porque todo era número uno, número uno… Entonces uno no aprende nada del éxito, cuando todo está bien, uno no aprende. Pero cuando viene la crisis, el ataque mediático ahí es cuando uno dice: ‘Ok, lo que vivía no era tan normal’. Cada pequeño detalle me lo disfruto”, dijo.

Publicidad

Confesó que antes tenía una carrera por ser el número y demostrarle a todos porqué era el mejor artista del reguetón a nivel mundial, pero esto le terminó trayendo problemas y dolores de cabeza, pero sobre todo lo primero y ahí fue cuando sucedieron las cosas con Bad Bunny y Residente.

“Eso me hizo la vida súper miserable. Estoy en un punto de cero expectativas (…) Cuando tuve la situación con Residente, estas cosas mediáticas que pensaban que nunca me iban a suceder, fue frustrante. Ya todo está bien con él (Residente), todo comienza desde perdonarse a uno mismo, si uno odia a alguien, probablemente a la persona le importa y lo primero es perdonarse a uno. Me atrevo a decir que le tengo cariño pase lo que haya pasado, de pronto tenía que pasar todo eso para darme cuenta de que no era intocable en la vida”, puntualizó.

Mensaje de Residente a J Balvin Foto: Captura video / Instagram

En este momento no piensa en números, por eso, se alegra por el éxito de Bad Bunny y aseguró que, en el pasado, tal vez, si le hubiese molestado y dado más problemas.

Publicidad

“A la gente le cuesta decir esa palabra, pero cuando te cuesta aceptar que alguien le está yendo mejora la palabra es esa: envidia (…) Mi lucha ya no es esa. Lo eché de menos en el concierto (Bad Bunny), pero ya llegará el momento en que nos verán juntos de una manera genuina. Haber hecho Oasis fue bonito, hemos hecho estaciones de conversaciones muy lindas”, añadió.

Balvin se va de gira por Colombia

Tras sus conciertos en Bogotá y Medellín, J Balvin anunció una gira por Colombia en donde visitará varias ciudades a las cuales no ha ido desde que comenzó su carrera como artista buscando conectar nuevamente con su público y, por supuesto, sus raíces.

“Todo empezó en casa, ese amor no se explica (…) Lo que nació como un momento, hoy se convierte en gira, no solo es un show, es una celebración, es Colombia. Si J Balvin existe, es gracias a ustedes. Colombia tour”, fueron las palabras del paisa.



Fechas de J Balvin en Colombia en 2026