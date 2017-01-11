Blu Radio Residente
Residente
-
-
J Balvin olvida el pasado y cierra su 2025 con Residente: "La razón la tiene el tiempo"
El 'Niño de Medellín' perdonó y se reconcilió con su pasado por completo en este diciembre tras aparecer con Bad Bunny, Bizarrap y ahora Residente.
-
J Balvin se sincera sobre su relación con Bad Bunny y Residente: "Errores del pasado"
El paisa se encuentra en un momento especial de su carrera, al lado de su esposa e hijo en donde quiere reconectar con sus raíces buscando un solo objetivo: su felicidad.
-
Residente cancela su participación en festivales españoles por cinculación con KKR
Fue su hermano quien le informó sobre la relación entre los festivales y el fondo de inversión, aseguró Residente.
-
-
-
Residente canceló su presentación en Bogotá; pidió invertir ese dinero en artistas locales
Residente se iba a presentar en la nueva edición del Concierto de la Esperanza el próximo 2 de marzo en Bogotá.
-
Estos son los primeros ganadores de los Grammy 2025, ¿sorpresas?
Los Premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la musica
-
El concierto gratis de Residente por el que RTVC gastará 3.965 millones de pesos
Según el contrato, al artista puertoriqueño se le pagará 2.100 millones de pesos. El resto del valor del contrato estará destinado a la producción del concierto en la plaza de Bolívar de Bogotá.
-
Residente, "orgulloso" por las nominaciones en los Spirit Awards: "Es todo inesperado"
No sería la primera vez que una película es galardonada en los Spirit Awards y en los Óscar, ya ocurrió en el año 2015 con la película 'Birdman', dirigida por Alejandro G. Iñárritu.