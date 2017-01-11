En vivo
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

  • Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantes.jpg
    Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantes.
    Foto: redes, Freepik.
    Nación

    Parqueaderos de visitantes: una norma que propietarios pasan por alto en conjuntos residenciales

    Un hecho que se repite casi a diario en los conjuntos residenciales es considerado una mala práctica de los propietarios, aunque muchos no lo sepan, según una norma del Ministerio de Vivienda.

  • J Balvin y Residente
    J Balvin y Residente //
    Foto: Instagram @jbalvin
    Entretenimiento

    J Balvin olvida el pasado y cierra su 2025 con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

    El 'Niño de Medellín' perdonó y se reconcilió con su pasado por completo en este diciembre tras aparecer con Bad Bunny, Bizarrap y ahora Residente.

  • Bad Bunny, J Balvin y Residente.jpg
    J Balvin se sincera sobre su relación con Bad Bunny y Residente //
    Fotos: AFP
    Entretenimiento

    J Balvin se sincera sobre su relación con Bad Bunny y Residente: "Errores del pasado"

    El paisa se encuentra en un momento especial de su carrera, al lado de su esposa e hijo en donde quiere reconectar con sus raíces buscando un solo objetivo: su felicidad.

  • Cantante Residente
    Cantante Residente
    Foto: Redes sociales
    Mundo

    Residente cancela su participación en festivales españoles por cinculación con KKR

    Fue su hermano quien le informó sobre la relación entre los festivales y el fondo de inversión, aseguró Residente.

  • pexels-rezwan-1216589.jpg
    Trabajadores de grandes empresas en USA
    Anamul Rezwan
    Estilo de Vida

    Global Express Recruiting, la compañía que gestiona su residencia permanente en USA

    ¿Sabía que grandes empresas en Estados Unidos necesitan personal operativo y ofrecen la residencia permanente como beneficio?

  • Mago de Oz en Rock al Parque
    Mago de Oz en Rock al Parque
    Foto: Instagram @magodeozoficial
    Bogotá

    “Mago de Oz no vino a Rock al Parque por petición del presidente Petro”: Idartes

    El director de Idartes aclaró que la programación de Rock al Parque se define a través de un comité curatorial independiente, sin intervención del Gobierno Nacional.

  • Residente - René Pérez Joglar
    René Pérez Joglar
    Foto: AFP.
    Bogotá

    Residente canceló su presentación en Bogotá; pidió invertir ese dinero en artistas locales

    Residente se iba a presentar en la nueva edición del Concierto de la Esperanza el próximo 2 de marzo en Bogotá.

  • Estos son los primeros ganadores de los Grammy 2025, ¿sorpresas?
    Estos son los primeros ganadores de los Grammy 2025, ¿sorpresas?
    Foto: captura de pantalla
    Entretenimiento

    Estos son los primeros ganadores de los Grammy 2025, ¿sorpresas?

    Los Premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la musica

  • Residente con fondo de RTVC
    Concierto gratis de Residente.
    Foto: RTVC y AFP
    Entretenimiento

    El concierto gratis de Residente por el que RTVC gastará 3.965 millones de pesos

    Según el contrato, al artista puertoriqueño se le pagará 2.100 millones de pesos. El resto del valor del contrato estará destinado a la producción del concierto en la plaza de Bolívar de Bogotá.

  • Residente - René Pérez Joglar
    René Pérez Joglar
    Foto: AFP.
    Entretenimiento

    Residente, "orgulloso" por las nominaciones en los Spirit Awards: "Es todo inesperado"

    No sería la primera vez que una película es galardonada en los Spirit Awards y en los Óscar, ya ocurrió en el año 2015 con la película 'Birdman', dirigida por Alejandro G. Iñárritu.

