J Balvin confesó por qué no respondió a ‘tiradera’ de Residente: “No vale la pena”

J Balvin decidió romper el silencio y compartir con sus seguidores las razones detrás de su elección de no responder a críticas, especialmente las provenientes de Residente y otros colegas de la industria musical.

A través de sus historias de Instagram, el reguetonero expresó su gratitud hacia aquellos seguidores que se mantuvieron a su lado durante los momentos difíciles. Además, explicó la motivación detrás de su silencio frente a las críticas que ha enfrentado.

"Gracias a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé con tantos cuentos y tantas vainas. Y si se preguntan por qué no respondí, es porque no vale la pena. Toca dar un ejemplo. En valores, la ética está por encima del negocio", afirmó el artista.

J Balvin aseguró que tiene preferencia en concentrarse en aspectos positivos y desestimar las polémicas. "Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí. Y no hay necesidad de compararme con ningún artista. Cada quien hace un mundo y Balvin es Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo 'bailao'", añadió, lo que serían palabras contra Residente.

Además, J Balvin destacó el crecimiento del género latino en la música, reconociendo la contribución de artistas anteriores, especialmente Daddy Yankee. "Antes no nos daban el lugar que nos merecíamos. Obviamente esto viene de atrás. De Yankee y todos ellos que ya habían pavimentado el camino para nosotros", dijo.

Al finalizar el mensaje, J Balvin afirmó que, al igual que tuvo la fortaleza para distanciarse en ciertos momentos de la industria, también posee la fuerza necesaria para "reinventarse".