J Balvin reaccionó a la tiradera de Bad Bunny: "Me extraña mucho"

Bad Bunny ha causado revuelo en la industria de la música urbana con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que incluye 22 canciones y colaboraciones con destacados artistas del género. Sin embargo, una de las letras de este álbum ha llamado la atención, ya que menciona a su antiguo amigo J Balvin en términos controvertidos.

Bad Bunny ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que contiene 22 canciones y colaboraciones con renombrados artistas del género urbano, como Feid, Mora, Eladio Carrión y Young Miko. Sin embargo, el álbum también ha generado controversia debido a una mención de J Balvin en una de las letras.

En la canción 'Thunder & Lighting', Bad Bunny menciona a J Balvin de una manera que ha conmocionado a sus seguidores y a la industria en general. "Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin", se escucha en la canción.

La sorpresa radica en que Bad Bunny y J Balvin han mantenido una estrecha relación durante años, colaborando en éxitos memorables como 'Si tu novio te deja sola', 'No me conoce' y 'La canción'.

La tiradera de Bad Bunny no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, y J Balvin no tardó en responder. A través de su cuenta de Instagram, el artista colombiano compartió sus pensamientos sobre la situación en un video en vivo.

"Creemos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande (...) Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta", expresó J Balvin en su transmisión en vivo.

