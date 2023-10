'Perro Negro', este es el bar en Medellín que inspiró la canción entre Bad Bunny y Feid

Feid, sin duda es uno de los exponentes de la música urbana en estos momentos, y su característica esencia paisa siempre es un distintivo en su música y no podía ser diferente en una de las colaboraciones más inesperadas del nuevo álbum de Bad Bunny.

El puertorriqueño acaba de liberar su más reciente trabajo discográfico

'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', y entre los temas está

'Perro Negro',

un reggaeton clásico que tiene como referencia un bar reconocido en Medellín.

Es de recordar que en noviembre de 2022 Bad Bunny estuvo en la capital antioqueña por cuenta de los conciertos que programó en el país, y varios ciudadanos lograron verlo precisamente visitando ese bar que se ubica en el sector de Provenza.

En el tema que estrenó con Feid, dicen:

Vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro

Vamo' a celebrarlo en Perro Negro

Dile a ese cabrón que tú no quiere' arreglo

Publicidad

Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro

'Perro Negro' lleva más de seis años de estar ofreciendo un espacio de reggaeton y rumba donde han ido a bailar Bad Bunny, Maluma y Karol G.

Publicidad

Esta canción ha tenido buena percepción entre el público colombiano que ha destacado el interés que ha tenido Bad Bunny con Medellín.

Letra de 'Perro Negro'

Wow

Yo no sabía que tú eras así

Te juro que ahora me cae mejor

Me contaron muchas cosas de ti

Pero eres más hijo de puta que yo

Es de hacer, no es de hablar

Suelta el cel pa' perrear

Pa' Twitter y pa' entonar, yeah

Salió de roce al Poblao', ey, ey

'Taba perdida y ahora anda en to' lao', ey, ey

Uno prendi'o y el otro está enrola'o, ey, ey

Hoy es el día por si no me has proba'o (yeah-yeah-yeah-yeah, ey)

Publicidad

Vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro

Vamo' a celebrarlo en Perro Negro

Dile a ese cabrón que tú no quiere' arreglo

Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro

Mami, tiene' el party prendi'o

Saco 2CB, estoy sorprendi'o

Me dijo que la amiguita está pa'l trío, je

La loquita es un lío

Si le ponen reggaetón, marihuana

Hoy se parcha hasta la seis de la mañana

Quiero que salga' de mi mente y te meta' en mi cama

Publicidad

Porque, je

Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda

Que los dejas loco, enchula'o como Belinda

Menéame las chapa' hasta que me rinda

Un hijo en la disco, voy a dejarte en cinta

Eh-eh-eh-eh

No importa cuál es la hora ni cuál es tu signo

Eh-eh-eh-eh

Si el DJ fuera pastor, nos casábamo' aquí mismo

Eh-eh-eh-eh

Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo

Eh-eh-eh-eh

FERXXO, Bad Bunny, baby, bebé

Salió de roce al Pobla'o, ey, ey

'Taba perdida y ahora anda en to' lao', ey, ey

Uno prendi'o y el otro esta enrola'o, ey, ey

Hoy es el día por si no me has proba'o, ey, ey (wow)

Publicidad

Mami, broncea'ita, solita

Lo de hoy no lo tiene' que postear

No andas solita, andas con un par

Una paisita, she look so fine

Tiene un culo chimba y cara mejor

Negro el bolso, negro los Halls

Estabas triste, pero no hoy

Tiene rosita sin ODEROI

Baby, está encendi'a, prendi'a

Sale de noche y llega de día

Exótica, bandida

Una bebé, Real G de por vida