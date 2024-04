Federación de Cafeteros: “Minagricultura genera pánico económico, no hay crisis financiera”

La Federación Nacional de Cafeteros refutó las declaraciones, en la Comisión Cuarta del Senado, de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, sobre una supuesta crisis financiera en la organización.

En entrevista con Mañanas Blu, Germán Bahamón, presidente de la organización, dijo que que las afirmaciones de la ministra son infundadas y generan pánico económico entre los cafeteros.

“Lo que dijo la ministra a la salida de ese debate de control político en el que estuvimos en la Comisión Cuarta del Senado lo que hace es generar un pánico económico porque está no sé si desinformada o mal informada, pero no hay de ninguna manera una crisis financiera en la federación.

La federación lleva 96 años haciendo mucho por el país. Hemos sido un aliado estratégico del país. Usted lo sabe muy bien de todo lo que ha hecho la federación en las regiones, haciendo escuelas, hospitales, vías llevando electrificación rural, reformando hospitales, haciendo, incluso tuvimos con el Fondo Nacional el Café, la oportunidad de apoyar a la sociedad, reconstruyendo a Armenia en el terremoto y reconstruyendo Popayán”, dijo el empresario.

Bahamón destacó la solidez financiera de la federación, con un patrimonio en aumento y resultados positivos en el primer trimestre del año y lamentó la falta de comunicación con el presidente Petro, por lo que solicitó una reunión para abordar los temas de interés del sector cafetero.

“El patrimonio de la federación es el más alto de los últimos diez años. Los resultados el primer trimestre de este año, los mejores de los últimos cinco años. Es decir, estamos dando resultados. Hemos venido diseñando la ruta de la transformación y estamos exportando a más de treinta y siete países. Por eso quiero es que haya respeto y que trabajemos de la mano en beneficio de 550.000 familias”, dijo.



“Nosotros no queremos tener pugnacidad. Yo siempre he sido respetuoso. A mí me enseñaron en mi casa que lo que hay que hacer es ser respetuoso, humilde y trabajar. Además, a mí me contrataron los cafeteros para darles soluciones, no para entrar en pugnacidad políticas. Lo que sí quiero es hacer un llamado a la cordialidad y al respeto y que tengamos responsabilidad con las palabras, porque la política económica tiene a quinientos cincuenta y dos mil familias detrás”, manifestó Bahamón en Mañanas Blu.

Asimismo, destacó la necesidad de trabajar en conjunto con el Gobierno para enfrentar los desafíos que enfrenta la caficultura, como la baja rentabilidad y la informalidad.

Propuso soluciones como un precio de compensación justo, apoyo del presupuesto nacional al Fondo de Estabilización de Precios del Café y mejoras en la seguridad rural.

El presidente Petro criticó en X que los campesinos caficultores hoy no tengan una pensión. A esto, Bahamón aclaró que la informalidad en el sector cafetero no es generalizada y que la mayoría de las familias cafeteras trabajan en sus propias fincas. Además dijo que el sistema pensional no es su responsabilidad.

“Tratar de endilgarle responsabilidades a una entidad privada, que lo único que ha traído es progreso a las regiones, que ha llevado a electrificación, que ha llevado a productos que ha llevado, que ha llevado escuelas por una política que es del Estado, en torno a cómo deberían ser las pensiones de los agricultores, no sólo de los cafeteros, de los agricultores. Yo no he visto un paro, yo no he visto un recogedor de café. Yo no he visto un macero, ni siquiera un ganadero que tenga pensión. Yo soy hijo de cafetero, de ganadero, de arrocero y mi abuelo también. Y mi abuelo murió sin pensión. Entonces aquí no podemos decir que la responsabilidad de la federación lo que sí hemos hecho es ser responsable con el manejo de una institución gremial de los cafeteros privada”, concluyó.