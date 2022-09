Ahora sí le salió rival: ‘René, renuncia’, la ‘tiradera’ de Cosculluela a Residente

El reconocido cantante puertorriqueño Cosculluela lanzó este martes su nueva canción 'Rene, renuncia', una tiradera contra Residente que, al parecer, se dio por un beso que se dieron las artistas Tokischa y Villano Antillano en un concierto. En el tema, que en menos de 24 horas superó las dos millones de reproducciones en YouTube, hasta se recuerda el enfrentamiento musical con J Balvin.

“Que yo tengo to's tus dato' en el cuaderno. Tú no puede' criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno (Ajá). No puede' criticar que no hay trabajo si no vive' en el 100x35” dice parte de la 'tiradera' de Cosculluela, quien desde hace varios años se ha mostrado en desacuerdo con la postura política de Residente, ya que, según 'Coscu', compone canciones y participa en movimientos sociales sin conocer la realidad de su país.

Pero el origen de la 'tiradera', más que desacuerdos políticos, sería por un beso que se dieron las artistas Tokischa y Villano Antillano en un concierto, acción con la que no estuvo de acuerdo José Fernando Cosculluela Suárez, pero sí René Pérez Joglar, pues poco después en redes sociales circuló una fotografía del intérprete de 'Atrévete-te-te' con la cantante dominicana.

Cosculluela menciona a J Balvin en su 'tiradera' a Residente

“Le tira' a Balvin, no le tira' al Siervo (Ajá). Y tirarle a Coscu es como ir al desierto y entregártele a los cuervo'. "Tírale a Coscu, que no sabe de Pablo Coelho" (Grr, chu). Pero esta te la hice ahorita pa' romper el hielo”. Así fue como Cosculluela le recordó a Residente su 'tiradera' a J Balvin, que, precisamente, dio de qué hablar en todo Colombia, porque calificó al colombiano de “bobolón”, “pendejo” y “mentiroso”.

Dicha 'tiradera' del puertorriqueño al colombiano fue el fruto, principalmente, de las diferencias que ambos tuvieron por las nominaciones a los premios Grammy, a los que Balvin invitó a sus colegas de género a no asistir.

Esto llevó a que Residente compara la música del colombiano con unos “hot dogs”: “Les puede gustar a muchos, pero nunca podrá ser comparada con comida de restaurantes con estrellas Michelín”.