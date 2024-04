Hombre usó a niño de 10 años para robar una tienda: todo quedó en video

Un hombre perpetró un robo en un comercio local en compañía de un niño de tan solo 10 años. La escena quedó capturada en detalle por las cámaras de seguridad del establecimiento y ha generado indignación por la presencia del menor.

Según relata Yanina, propietaria del negocio afectado, los ladrones ingresaron al local aparentemente familiarizados con el entorno, lo que sugiere una posible planificación previa. "Entraron los dos muy confiados al local, como si ya conocieran todo y supieran a todo tenían que ir", comentó la mujer.

El video de seguridad revela la conversación entre el asaltante y la empleada presente en el momento del suceso. "Entra, se presenta, se escucha el nombre de él y le dice ‘mi mujer se está muriendo, por eso tengo que hacerlo’", relató la comerciante. Además, agregó que el delincuente mostró un cuchillo a la empleada para intimidarla.

Posteriormente, ambos individuos llevaron a la empleada al baño y la encerraron, mientras discutían qué objetos sustraer del establecimiento. "No tomaron cosas de necesidad: se llevaron Fernet, cigarrillos y dinero", destacó Yanina, quien dijo que su empleada siguió su consejo de no resistirse a los asaltos para salvaguardar su integridad física.

La dueña del local expresó su consternación ante la situación, señalando que la seguridad en la zona es una preocupación constante. "Es escuchar una moto y mirar para todos lados. Guardo el auto corriendo porque tengo miedo de que me roben cuando estoy entrando. Tuve que ponerle rejas a la caja del gas para que no me roben más", lamentó.

La joven empleada, además docente, realizó la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se han obtenido datos sobre el paradero del ladrón. Yanina manifestó su creencia de que el niño que lo acompañaba era su hijo, y lamentó que estuviera involucrado en un acto delictivo en lugar de estar en la escuela cumpliendo con sus deberes.

Vea el video: