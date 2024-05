Arnold Schwarzenegger lanza una iniciativa para "entrenar por el planeta"

El actor y activista medioambiental Arnold Schwarzenegger invita a "todo el mundo", mediante una iniciativa online lanzada este lunes, 6 de mayo, a "entrenar" nuevos hábitos favorables a mejorar el clima del planeta, sin esperar las acciones políticas.

"Todos tenemos que trabajar juntos en esto porque no podemos esperar a los políticos, porque han estado prometiendo todo tipo de cosas que no están cumpliendo", dice Schwarzenegger en el primer vídeo de una serie, publicado hoy en las redes sociales.

El que también fuera gobernador de California (2003-2011) aparece en las imágenes en bicicleta y exhorta a usar esa forma de transporte para sustituir el automóvil siempre que sea posible, tanto para ir al trabajo o a una cena.

Cada semana habrá un nuevo vídeo, informó en un comunicado la Iniciativa Climática Schwarzenegger, una asociación con sede en Viena que organiza la conferencia anual sobre el clima Cumbre Mundial de Austria ('Austrian World Summit').

"A partir del lunes, Arnold Schwarzenegger te invita a (el programa) 'Pump For The Planet'. Únete a él y ponte en forma para el futuro, solo que esta vez no se trata de desarrollar músculos, sino de reforzar hábitos ecológicos", indica la nota.



Mediante vídeos, se espera animar a la gente a integrar en su vida cotidiana, paso a paso, nuevas costumbres "respetuosas con el medio ambiente, participando activamente en su campaña.

Hasta la celebración de la próxima Cumbre Mundial de Austria, el 20 de junio, cada semana, se publicará un vídeo donde Schwarzenegger y otras personalidades presentarán diversos hábitos.

"Sudaremos la camiseta con divertidos 'entrenamientos' ecológicos diseñados para influir en nuestro medio ambiente. Desde la reducción de residuos hasta la conservación de la energía y la difusión de la acción por el clima, ¡todo cuenta!", señala el comunicado.

"Únete a nosotros en Instagram para compartir tus entrenamientos ecológicos utilizando nuestra función 'Añade el tuyo' o etiquetándonos para tener la oportunidad de ganar un libro 'Sé útil' firmado por el propio Arnold", añade.

El entrenamiento puede verse también en la web de la citada cumbre, www.austrianworldsummit.com.

El principal objetivo de la conferencia vienesa es sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y adoptar medidas eficaces para mitigar el calentamiento del planeta.