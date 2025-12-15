J Balvin se va de tour por toda Colombia: estas son las ciudades que visitará

El 29 de noviembre y el 13 de diciembre, Medellín y Bogotá, respectivamente, vivieron noches mágicas gracias a José Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, que dio dos veladas que, para muchos, son las mejores de la historia del reguetón del país.

Con invitados de talla mundial, ‘El Niño de Medellín” les dio una celebración por lo alto a sus seguidores con todo un viaje en el género con canciones clásicas hasta modernas con artistas como De La Guetto, Arcángel, Daddy Yankee, Feid, Justin Quiles, Lenny Távarez, Dragon y Caballero, entre otros, que acompañaron al paisa en sus conciertos en Colombia este 2025.

J Balvin en Bogotá // Foto: suministrada

Pero el objetivo de José será conectar con todo su país, por eso, su objetivo será llegar a zonas que desde sus inicios no visita y por eso anunció tour por Colombia para llegar a nuevas ciudades, sin perder la esencia de lo que vivieron Medellín y Bogotá.

“Todo empezó en casa, ese amor no se explica (…) Lo que nació como un momento, hoy se convierte en gira, no solo es un show, es una celebración, es Colombia. Si J Balvin existe, es gracias a ustedes. Colombia tour”, fueron las palabras del paisa.



Fechas de J Balvin en Colombia en 2026

21 de marzo — Cali, Estadio Olímpico Pascual Guerrero

11 de abril — Cúcuta, Estadio General Santander

18 de abril — Bucaramanga, Estadio Departamental Américo Montanini

1 de mayo — Barranquilla, Estadio Romelio Martínez

2 de mayo — Valledupar, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

9 de mayo — Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León

Así podrá comprar boletas para J Balvin en Colombia

La boletería para el esperado concierto de J Balvin estará disponible a través de la plataforma Tu Boleta. Los clientes Bancolombia contarán con una preventa exclusiva, la cual iniciará el viernes, 19 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

Esta preventa aplicará para todas las fechas del tour, excepto Valledupar. El público general podrá adquirir las entradas una vez finalice el periodo exclusivo para los clientes del banco.

J Balvin en concierto en Medellín // Foto: suministrada