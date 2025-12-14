J Balvin da cátedra de cómo hacer el mejor concierto de reguetón de la historia de Bogotá

Bogotá, la capital de los conciertos en Colombia, ha recibido a un sinfín de artistas de talla mundial y muchos han dejado noches inolvidables con shows de hasta tres horas, sin embargo, el reguetón tenía una deuda pendiente con una ciudad que le ha dado el primer empujón a los grandes artistas que hoy lideran las listas de reproducción a nivel internacional.

Por la capital han pasado Arcángel, Bad Bunny, Mora, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, Plan B, Nicky Jam, De La Ghetto, entre otros, y, por supuesto, locales como Karol G, Maluma, Feid, Blessd, Ryan Castro y más. Pero en su mayoría todos dejaron grandes espectáculos dedicados a sus carreras, más una noche 100 % dedicada a la ciudad y a su público.

J Balvin en Bogotá // Foto: suministrada

Catédra del "papá del reguetón en Colombia"

Los primeros en intentarlo fueron Feid, Maluma y Ryan Castro dándole al público grandes invitados en sus conciertos del 2024 y 2025, en especial el segundo que, incluso, le dio una sola noche a Bogotá en donde le demostró el cariño a la ciudad. Si bien el 'Pretty Boy' y 'Ferxxo' hicieron lo mismo -a su estilo- no se mandaron un festival como sí lo hizo J Balvin este 13 de diciembre en El Campín de Bogotá.

El 29 de noviembre en Medellín miles de personas aseguraron haber vivido el mejor concierto de reguetón de la historia del país, por lo que las expectativas en Bogotá se redujeron significativamente y se esperaba una noche más tranquila, de pocos invitados. Pero para el 'Niño de Medellín' Bogotá merecía una noche que nunca olvidaría, por eso más allá de montarse un concierto se hizo una fiesta (cinco horas y media) en donde no hubo ni uno ni dos invitados, sino más de 10 en donde hizo un viaje del género clásico hasta el moderno.



Si bien brillaron ausencias como la de Maluma y Ryan Castro, nadie del público se pudo quejar por la magnitud de artistas que puso en escena el 'Niño de Medellín' acompañado de un escenario de otro nivel, luces y todo un equipo de bailarines internacionales, demostrando, una vez más, porqué José ha sido el pionero y papá del género en Colombia.

Con más de 70 bailarines en tarima —56 de ellos colombianos—, una producción técnica y creativa de primer nivel y mano de obra nacional, el imponente escenario 360 parecía hacerse cada vez más pequeño con cada éxito interpretado, cada coreografía y cada invitado, mientras la energía se disparaba en cada rincón del estadio.

Foto: suministrada

Estos fueron los invitados de J Balvin en Bogotá

Jorge Barón Dragón y caballero Blindaje 10 Jiggy Drama Reykon Jory Boy Nio Garcia Zion De La Ghetto Dj Luian Justin Quiles Lenny Tavares Cosculluela Arcángel Nicky jam Feid Ed Sheeran

De Jorge Barón a Ed Sheeran

La fiesta comenzó con "Blanco", uno de los sencillos del álbum Colores que encendió la fiesta (o festival) que tenía preparado de cinco horas el 'Niño de Medellín' en la capital colombiana. Por supuesto en el recorrido sonaron éxitos como "Qué más pues?", "Qué pretendes", "Con altura", entre otros, pero los invitados arrancaron con un Jorge Barón que conmovió al público con "patadita de la buena suerte", dándole el éxito que esa noche para José sería inolvidable.

Allí comenzó una tanda de invitados que el público jamás podrá olvidar y el reguetón vieja escuela se hizo presente, al igual que un DJ Luian (pionero de trap kings) con el trap latino. El estadio estalló con canciones como "La Groupie", "Amigos especiales", "Medallo", "Salimos pa la disco", "La Fuga", "La Santa", "Te Boté", "AM", "La Jumpa", "Hay algo en ti", "Dónde están las gatas", entre otros, porque poner todas sería poner toda la historia del género (faltando solo algunas de Don Omar).

Fue una fiesta de 100 % reguetón, desde el clásico hasta el moderno con Feid, o trap con DJ Luian y Arcángel 'Austin La Maravilla'. Por eso, para calmar tanto perreo, tuvo que salir Valentina Ferrer y Río, esposa e hijo de Balvin, respectivamente, para hacer de la noche una momento emotivo en donde salieron algunas lágrimas y un sesión romántica de Ed Sheeran con canciones como "Perfect", "Photograph", quien volverá a Colombia en marzo en el Vive Claro.

El trabajo incansable de meses de diseño, montaje y ensayo encontró su recompensa en Bogotá y Medellín, donde la fuerza del público impulsó estas dos presentaciones que quedarán marcadas en la memoria de los fanáticos y asistentes.

