Juez llama la atención a abogado suplente de Nicolás Petro por no llegar preparado a audiencia

Un fuerte llamado de atención a la defensa de Nicolás Petro lanzó el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, luego de que el abogado suplente que reemplazó a Alejandro Carranza en la diligencia de este martes no llegara preparado para sustentar su apelación en la audiencia preparatoria al juicio que se le adelanta al hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Esta fecha se concertó con la defensa y debió venir preparado para que, en cualquier momento, cuando terminaran sus antecesores, comenzara con la sustentación de los recursos. Entiende el juzgado que cuando se designa un abogado suplente es para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad”, enfatizó el juez Carbonó.

Asimismo, indicó que “la defensa no insertó excusa alguna” para que el abogado titular de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, no acudiera a la diligencia que se programó con muchos días de anticipación, pese a que hoy, a través de su suplente, informó que se encontraba fuera del país cumpliendo una citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Al correo del juzgado no ha llegado nada al respecto. Ante esto, el juzgado tiene que exhortar a la defensa por haber desaprovechado esta tarde, cuando pudo haber iniciado la sustentación del recurso y si el abogado suplente no está preparado, entonces no debe aceptar presentarse”, subrayó el juez.



La fiscal Lucy Laborde manifestó su inconformidad por la suspensión de la audiencia y pidió al juez que compulsara copias, tanto al abogado suplente como a Alejandro Carranza, por no iniciar con su intervención.

“Fueron más de 10 aplazamientos de la defensa durante este año, por eso me opongo a que se aplace esta audiencia y se retome en febrero. Esta diligencia fue programada de común acuerdo entre todas las partes y tenemos al doctor Jerry Deazar, quien pudiera iniciar su intervención. A la Fiscalía es a la que se le acusa de realizar un engavetamiento, cuando lleva el doctor Carranza más de 10 aplazamientos, incluidos el del día de hoy”, sustentó la fiscal.

Finalmente, el juez Carbonó decidió no compulsar copias ni a Alejandro Carranza ni a su abogado suplente, pero enfatizó que no permitirá que este episodio se repita, pues, en ese caso, sí ordenará una investigación por entorpecer el proceso.

Así las cosas, la continuación de las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se retomará los días 23, 24 y 26 de febrero, comenzando con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos sobre las pruebas y testigos que el juez admitió y los que no se llevarán al juicio oral.