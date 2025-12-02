En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por presuntamente apropiarse de recursos públicos

Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por presuntamente apropiarse de recursos públicos

La audiencia se desarrolló de manera virtual, con Nicolás Petro desde Bogotá, debido a las restricciones que enfrenta el hijo del presidente para viajar a Barranquilla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad