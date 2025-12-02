Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por presuntamente apropiarse de recursos públicos

La Fiscalía solicitó en la mañana de este martes 2 de diciembre cárcel para Nicolás Petro Burgos, por considerar que este habría actuado para favorecer la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, entre los años 2021 y 2022, para posteriormente recibir recursos para solventar asuntos personales de él, de su entonces esposa Daysuris del Carmen y de Pedro Name.

"Solicito medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario", dijo Laborde.

La exposición la realizó la fiscal Lucy Laborde, quien también le sigue a Petro el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sin embargo, en esta ocasión, señaló al juez que el hijo del presidente debía ir a prisión siendo que este habría instrumentalizado a su entonces esposa Daysuris Vásquez para que fuera el enlace entre el representante de la fundación y la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico.

"Si bien Daysuris es quien efectúa el contacto material, lo hace por instrucciones de Nicolás Petro. Y lo hace por su influencia social y política, por tener relevancia en el contexto Caribe y nacional", expuso la fiscal.



Laborde, en medio de la solicitud de aseguramiento contra Nicolás Petro, reveló un audio que daría cuenta de cómo Daysuris Vásquez fue instrumentalizada por el hijo del presidente para coordinar la asignación de dos contratos a una fundación, cuyos recursos iban a ser utilizados para beneficio personal y no para el objeto del contrato.

Se trata de conversaciones entre Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás, y Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social. En estos audios acuerdan precios, realizan concertaciones sobre procesos de pagos y posibles futuros contratos. Incluso, también establecen las personas que serán contratadas y las funciones que realizarán, incluyendo entre estas a la mamá de Daysuris y a un hermano de Pedro Name, quien es padre del hijo de Day y el enlace en la Gobernación.

“Toca revisar lo que haremos con la Retención a la Fuente, pero cuenta con eso… haremos tres entregadas por 36 cada una… Creo que hemos trabajado bien y eso es importante para que todo siga fluyendo”, hace parte de los apartes revelados por la Fiscalía.

Por ejemplo, acordaron que el médico solo trabajaría ocho días y no los cuatro meses que duraba el contrato.