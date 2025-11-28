En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juez pide investigar al fiscal Burgos y otros por capturar desnudo a Nicolás Petro

Juez pide investigar al fiscal Burgos y otros por capturar desnudo a Nicolás Petro

El juez criticó que a Nicolás Petro lo capturaron desnudo, junto a su pareja embarazada y "sin permitirle que se vistiera".

Publicidad

Publicidad

Publicidad