Juez pide investigar al fiscal Burgos y otros por capturar desnudo a Nicolás Petro

Una violación al derecho a la intimidad de Nicolás Petro y su actual pareja, Laura Ojeda, es lo que está advirtiendo el juez Hugo Carbonó al compulsar copias a la Fiscalía para que investigue al fiscal Mario Burgos, así como a los investigadores del CTI y de la Policía que participaron en el operativo de captura del hijo mayor del presidente.

El juez criticó que a Nicolás Petro lo capturaron desnudo, junto a su pareja embarazada y "sin permitirle que se vistiera", ignorando todas las reglas y hasta poniendo "en peligro la vida" del bebé que venía en camino y de la misma Laura Ojeda, "quien ni siquiera tenía una orden de captura.

"Es necesario resaltar que el Juzgado en ningún momento está cuestionando la legalidad de la captura, sino el procedimiento abusivo de cómo se capturó al procesado en ese estado", dijo el juez.

"Cuando entraron al apartamento del procesado, lo observaron desnudo junto a su esposa y así lo capturaron, así lo grabaron, sin guardar los protocolos en una condición de desnudez", agregó.



Además, el juez compulsó copias para que se investigue a la Revista Semana y a la entonces directora Vicky Dávila por la publicación de este polémico video. A su vez, pidió investigar al fiscal Burgos y al abogado Alait Freja, representante de Daysurys Vásquez, por presuntas irregularidades en la entrega del vehículo Mercedes Benz para fines de decomiso.



Pruebas admitidas y rechazadas

Entre las pruebas que aceptó el juez para el próximo juicio de Nicolás Petro están las declaraciones de Samuel Santander Lopesierra y Máximo Noriega ante la Procuraduría, así como las entrevistas que dio Day Vásquez a varios medios de comunicación.

Sin embargo, la declaración que rindió Ricardo Roa ante la Procuraduría en octubre de 2023 fue rechazada como prueba, al ser considerada como "impertinente".

Dice el juez que la declaración de Roa, como gerente de la pasada campaña presidencial, "no hace parte del tema a probar", porque en "ningún momento se ha planteado como hecho relevante que Nicolás Petro haya ingresado o no dinero a la campaña presidencial, esto solo versa sobre un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos".

"Sería un desgaste traerlo para debatir una acusación que no se ha contemplado", insistió.

A lo largo de este viernes, el juez admitió como prueba de la defensa alrededor de otros 100 documentos, como resoluciones, informes, certificados, actas y consultas a sistemas de telefonía, que hacen referencia a ingresos, vinculaciones laborales y otros datos financieros del procesado.