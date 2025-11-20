amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento

Hasta las instalaciones de la Fiscalía, en el centro de Barranquilla, llegó este jueves Daysuris Vásquez junto con su abogado Alait Freja, para adelantar una diligencia de ampliación de denuncia en contra de Nicolás Petro y su abogado Alejandro Carranza por los delitos de "injuria, calumnia y hostigamiento".

Los hechos guardan relación con un dictamen pericial que pretendía usar la defensa de Nicolás para demostrar una supuesta mendacidad crónica de Day Vásquez en el juicio que se le adelanta al hijo del presidente, prueba que el juez rechazó de plano al considerar que “resulta discriminatoria contra la mujer” y “repudia esta clase de dictámenes, más cuando en estos momentos se busca dignificar a la mujer en el proceso penal".

Según el abogado Alait Freja, esta situación ha desencadenado, además, en ataques en redes sociales.

“Todo lo que se ha configurado a raíz de las situaciones a través de las redes sociales que ha sufrido mi defendida la señora Laisury Vázquez”, expresó la defensa de Vásquez.



Lo que pretendía el abogado Alejandro Carranza con el perfilamiento psicológico era demostrar en el juicio que Day, la principal testigo de la Fiscalía, no tenía coherencia en sus declaraciones.

La diligencia de ampliación de la denuncia continuará el martes con el aporte de algunos elementos probatorios, señaló la defensa de Vásquez.

