Piden agencia especial para vigilar audiencia de principio de oportunidad a Day Vásquez

Para este martes 18 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, fue agendada por el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla la audiencia sobre el principio de oportunidad que existe entre la Fiscalía General de la Nación y la expareja de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, cuya defensa está pidiendo especial vigilancia en la escogencia del juez que liderará dicha diligencia.

Manifiesta el abogado Alait Freja que es necesaria una agencia especial que garantice la transparencia en el proceso pues, aunque fue notificado apenas este jueves, no entiende como el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, ya sabía de la diligencia desde el pasado viernes 7 de noviembre.

“Solo hasta el día jueves fuimos notificados los demás sujetos procesales. ¿Cuáles?, pues mi persona como defensor, la Fiscalía y el Ministerio Público. Entonces, eso nos llamó poderosamente la atención, nos puso en una alerta en ese sentido. ¿Por qué esta persona (Alejandro Carranza) tenía un conocimiento exclusivo y con anterioridad acerca de esta diligencia?”, dijo inicialmente.

Del mismo modo, el abogado tampoco comprende cómo llegó a suceder esto al no ser Nicolás Petro un sujeto procesal dentro de esta audiencia, pues el caso se está manejando de forma independiente a su judicialización por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde dice el abogado Freja que Day Vásquez quedó solo como una testigo.



“Este es un proceso que es independiente al proceso de Nicolás Petro, donde a la señora Day Vásquez se le otorgó el principio de oportunidad cuando empezamos en negociación. La unidad procesal se rompió y se derivó proceso donde le dieron el principio de oportunidad”, sostuvo Freja.

“Ella dentro del proceso de Nicolás tampoco actualmente es parte, solo es un testigo”, agregó.

Recordemos que un juez avaló el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía en favor de Day Vásquez, lo que implica una suspensión penal por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Sin embargo, el mismo togado ordenó que siguiera siendo investigada por violación de datos personales.