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Validan en segunda instancia el principio de oportunidad otorgado a Daysuris Vásquez

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Juez avala prórroga por un año del principio de oportunidad de Daysurys Vásquez en caso Petro

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Por problemas de señal, aplazan audiencia sobre principio de oportunidad de Day Vásquez

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Piden agencia especial para vigilar audiencia de principio de oportunidad a Day Vásquez

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