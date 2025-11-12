En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nicolás Petro presentó experiencia laboral falsa y cifras amañadas en declaración de renta: Fiscalía

Nicolás Petro presentó experiencia laboral falsa y cifras amañadas en declaración de renta: Fiscalía

Durante la audiencia de imputación de cargos también se cuestionó a la Fiscalía por la posibilidad de que esté sometiendo al exdiputado a un doble juzgamiento por los mismos hechos.

