Así contó la Fiscalía cómo Nicolás Petro habría logrado contratos en el Atlántico

Un "acuerdo corrupto" era el que, al parecer, según la fiscal Lucy Laborde, existía entre Nicolás Petro, su entonces esposa Day Vásquez, el exsecretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, el asesor Pedro Name y el director de la Fundación Conciencia Social, Gustavo de la Ossa, para sacar provecho de contratos con esta Administración Departamental.

Estos contratos eran adjudicados a través de la mencionada Fundación Conciencia Social para, supuestamente, brindar servicios a adultos mayores, sin embargo, los recursos públicos habrían quedado en manos de terceros, entre esos el hijo mayor del presidente.

Es más, ha dicho la fiscal que, solo a través de dos contratos, Petro Burgos se habría apropiado de 111 millones de pesos. Este dinero lo habría recibido de manera fraccionada, en cheques y efectivo, por concepto de anticipos y los contratos en sí.

"El día 4 de diciembre 2021, a las 6:30 minutos, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos acude a la residencia de María Angélica Name Delgado y, por intermedio de un integrante de su esquema de protección, el señor Díaz, recepciona las sumas de dinero en unas maletas", dijo.



Laborde, además, detalló cómo a partir del pago de otro anticipo de 240 millones de pesos recibido por uno de los contratos, los implicados presuntamente se habrían repartido $200 millones así: $120 millones para Nicolás y Day, $40 millones para Pedro Name, $40 millones para Gustavo de la Ossa.

Dice la fiscal Laborde que Nicolás Petro se habría valido de sus influencias sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y su secretario general Raúl Lacouture para obtener los contratos con la administración departamental.

Añadió que Nicolás Petro era el encargado de escoger el personal que debía ser contratado para la fundación Fucoso y para ello enviaba las hojas de vida. Afirmó que los sueldos para los trabajadores se pactaron por un valor superior al que finalmente les pagaban, para de esta manera apropiarse de las diferencias monetarias.

Publicidad

Así mismo indicó que los pagos de los anticipos del contrato se hicieron en efectivo, entregados en la casa de la hermana de Pedro Name Delgado, expareja de Day Vásquez.

Agrega el ente acusador que el 27 de septiembre de 2023, Nicolás Petro, también ejerciendo sus influencias políticas, se reunió con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, para obtener cupos dentro del Gobierno Nacional.

Detalla que Prada, desde el 7 de agosto 2022 al 26 de abril de 2023, le habría dado 10 cupos: "Tres para Ciénaga, uno para ayudar a su señora madre, uno para Daysurys y cinco para el tema político de Barranquilla".

Publicidad

Sostiene la fiscal que Nicolás Petro también usó sus influencias para obtener beneficios con diferentes personas, como con el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con quien se habría reunido de forma privada; y con el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, a quien le habría solicitado la dirección de esta entidad en Barranquilla y Cartagena.

Así, en esta audiencia, la Fiscalía ha imputado a Nicolás los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y falso testimonio.