En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ministro Armando Benedetti fue admitido como testigo en juicio contra Nicolás Petro

Ministro Armando Benedetti fue admitido como testigo en juicio contra Nicolás Petro

Deberá entregar información sobre si conoció o estuvo en reuniones en las que presuntamente le entregaron dinero al hijo del presidente.

Audiencia Nicolás nov 07.jpg
Audiencia preparatoria de juicio, este viernes.
BLU Radio
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 7 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad