Ministro Armando Benedetti fue admitido como testigo en juicio contra Nicolás Petro

El juez Hugo Carbonó, quien dirige el juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, admitió varios testimonios solicitados por la Fiscalía en el marco del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entre estos testigos se encuentra el ministro del Interior, Armando Benedetti, de quién dice podría entregar información útil sobre cómo conoció a Petro Burgos, si sostuvo reuniones con él y quiénes participaron, todo esto ante los señalamientos de la Fiscalía, que indican que en dichos encuentros se entregó dineros al procesado.

“Este testigo está en condiciones de dar cuenta de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo conoció al señor Nicolás Fernando Petro Burgo y si adelantó en alguna oportunidad reuniones con el mismo, ¿qué tipo de reuniones fueron, además, ¿qué otras personas asistían a esas reuniones?, ¿con qué finalidad? Si se dio dinero al procesado o no se dio dinero”, dijo el juez.

Asimismo, admitió el testimonio del representante a la Cámara Agmeth Escaf, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, que considera necesaria su declaración “para establecer las relaciones sociales, políticas y económicas con Nicolás Petro y otras personas como Armando Benedetti y Máximo Noriega, así como su posible participación en la circulación de dineros entregados”.

“Aseverando que es para establecer las relaciones sociales, políticas y económicas con el procesado Nicolás Fernando Petro Burgo ycon otras personas como Armando Benedetti y Máximo Noriega Rodríguez, así como su posible participación sobre el origen, destino y forma de circulación de esos recursos, de los dineros entregados para”, leyó el juez.



Para la Fiscalía, este testimonio es relevante para demostrar la presunta obtención de bienes y dineros de procedencia ilícita dentro de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

El empresario Christian Daes también fue aceptado como testigo de la Fiscalía. El juez consideró que su declaración podría aportar información sobre posibles entregas de dinero al exdiputado del Atlántico y ayudar a esclarecer la procedencia y destino de dichos recursos.

También se admitió el testimonio de Santander Lopesirra, quien, según la Fiscalía, estaría vinculado con la entrega de dinero a Nicolás Petro y a su exesposa Daysuris Vásquez. Con su declaración, el ente investigador busca establecer las relaciones personales que mantenía con el hijo del presidente y el origen de presuntos dineros ilícitos.

La intervención del juez Hugo Carbonó con la lectura de las pruebas y testigos que admitirá en el juicio contra el hijo del presidente, fue suspendida este viernes y continuará el próximo 28 de noviembre a las 8:30 a.m.



Nueva audiencia de imputación

Este lunes 10 de noviembre se adelantará la imputación de cinco nuevos delitos contra Nicolás Petro en la nueva investigación que enfrentará por presunta corrupción en contratos que firmó con la Gobernación del Atlántico a través de la fundación Fucoso.

Así lo confirmó la fiscal Lucy Laborde, quien durante la diligencia de este viernes expresó que el centro de servicios judiciales de Barranquilla les notificó previamente la programación de la diligencia judicial.

Esta vez Nicolás Petro enfrentará una investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.