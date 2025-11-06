En vivo
Juez avaló nuevas pruebas que usará la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro

Juez avaló nuevas pruebas que usará la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro

Permitirá que sean llevados al juicio reportes de vuelos, movimientos económicos, declaraciones como las de Agmeth Escaf e informes de la controversial Fundación Conciencia Social.

