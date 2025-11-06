Juez avaló nuevas pruebas que usará la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro

El juez Hugo Carbonó admitió como pruebas dentro del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, los reportes de vuelos, trayectos y pagos realizados por él y su entonces esposa, Day Vásquez, entre enero de 2020 y 2023.

Entre ellos vuelos realizados entre Barranquilla y Bogotá en los que, según la Fiscalía, el procesado habría sostenido reuniones para la entrega de dinero.

“Puesto que los registros de vuelos, trayectos y pagos y conexión entre los señores Nicolás Fernando Petroburgo y Daysuris del Carmen Vázquez Castro se encuentran enlazados con la celebración de unas reuniones en Bogotá en las fechas específicas. Coincidente con entregas de dinero en efectivo, como lo presenta la Fiscalía, lo que contribuye a sustentar la teoría del caso del ente acusador”, precisó.

Asimismo, el juez permitió la inclusión de los informes que acreditan la actividad económica de Petro Burgos y Vásquez, junto con una lista de declaraciones de testigos relevantes el representante a la Cámara, Agmetj Escaf, Gabriel Hilsaca, hijo del ‘Turco’ Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra.



“El Registro Único de declaraciones de renta, de importaciones, de exportaciones, de ingresos y egresos del procesado está directamente vinculada con los punibles que se le acusa por los cuales la fiscalía le formuló acusación. En tanto, pueden arrojar datos esenciales que esclarezcan su participación o no en los hechos investigados”, indicó Carbonó.

El juez también permitió la declaración de Jhon Jairo Martínez Rodríguez, quien se desempeñaba como oficial de la Policía y relató como Day Vásquez, presuntamente, realizó la compra de un Mazda con dinero en efectivo.

Este testimonio, dice el juez servirá para demostrar la adquisición de bienes a nombre de terceros. También indicó que la Fiscalía podrá llevar al juicio la información extraída del celular de Day donde se da cuenta del ingreso de Gabriel Hilsaca a su inmueble para la entrega de 200 millones de pesos.

Publicidad

“Se admiten por resultar para el juzgado pertinente y conducente para que la fiscalía trate de acreditar su teoría del caso que a partir de dichas informaciones extraídas del celular de Day Vázquez, las comunicaciones y registros que dan cuenta del ingreso de Gabriel Hilsaca al inmueble y de la entrega de una suma de 200 millones de pesos, así como de las imágenes del vehículo Chevrolet tipo Tahoe puesto a nombre de Luis Antonio Vázquez”, detalló.

El interrogatorio de Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO), a través de la cual presuntamente Nicolás Petro y Day Vásquez, firmaron contratos con la Gobernación del Atlántico y se habría apropiado de recursos, también podrá ser llevados al juicio contra el hijo del presidente.

El juez lo considera pertinente, ya que, según la teoría de la Fiscalía, se advierte una posible intermediación irregular para el manejo de recursos.

Publicidad

“De igualmente un interrogatorio de Gustavo Adolfo de la Ossa, representante legal de la Fundación Fucoso. Guarda relación con dichas comunicaciones y con los contratos celebrados entre esa fundación y la gobernación del Atlántico en lo que se advierte una posible intermediación irregular para la obtención y manejo de recursos conforme la teoría del caso de la fiscalía”, dijo.

En este mismo sentido, permitió llevar informes de la Gobernación del Atlántico y material extraído del celular de Day Vasquez en los que se habla del vínculo de Petro Name, expareja de Vásquez, con la fundación FUCOSO para la obtención de contratos.

La audiencia continuará este viernes a las 8:30 de la mañana.

Se espera que el juez finalice la lectura de las pruebas que le permitirá a la fiscal Lucy Laborde llevar al juicio y las que no.