Defensa de Nicolás Petro pide que no se admita declaración que rindió Day Vásquez en su casa

La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro avanzó este lunes con la intervención de su defensa, quien solicitó al juez desestimar y no incluir en el juicio oral que se avecina contra el exdiputado la declaración jurada que rindió Day Vásquez ante la Fiscalía el 3 de marzo de 2023 y cuya información entregada ese día dio pie a las capturas de ambos implicados cuatro meses después.

El abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, cuestionó que dicha declaración se entregó “en casa de Vásquez, sin presencia de un abogado que la representara ni del Ministerio Público”, pese a que ella “se estaba autoincriminando” y necesitaba estas “garantías mínimas”.

El abogado, incluso, expuso un video que constata la diligencia y cuestionó que allí Daysuris aparece con dos celulares en sus manos, con los que aparentemente transfiere información de un dispositivo a otro para, según Carranza, al final solo entregar un teléfono.

"Allí ella le menciona al fiscal lo que va a entregar y lo pasa al otro celular. ¿Por qué no le pidieron a Daysuris del Carmen entregar ese celular, sino que en una extraña maniobra le permiten que delante de ellos ella envíe la información de un teléfono al otro y se incaute o se reciba voluntariamente ese otro celular?", dijo el defensor.

Carranza también cuestionó si en realidad Vásquez actuó voluntariamente, teniendo en cuenta que ella fue abordada en su propia casa por funcionarios de la Fiscalía, en vez de ella asistir a una sede del ente acusador.

"No había ninguna citación, no había un plan metodológico para que ellos hubieran llegado allá. Sencillamente le llegaron, le dijeron 'venimos a tomarle una declaración jurada' y le tomaron la declaración. Pero, además, iban con el perito informático y eso es algo que llama la atención, porque eso no debió ser así", manifestó.

"Es la declarante la que voluntariamente, si hubiera podido consultar un abogado, había tenido que ir a una sede de la Fiscalía y, dependiendo de lo que dijera o no dijera, el fiscal ordenaba que un perito informático le ayudara a recaudar una información, pero todo estaba preconcebido", afirmó.

Antes el abogado de Nicolás Petro también pidió al juez que no tenga en cuenta en el juicio oral la inspección que realizó la Fiscalía a la Procuraduría General de la Nación por parte del investigador Víctor Forero, quien está privado de la libertad por otro proceso relacionado con obstrucción de pruebas. Dice Carranza que esta inspección no correspondió a una colaboración interinstitucional y que se realizó sin una orden judicial.

Además, pidió desestimar una constancia de migración en el que muestran las entradas y salidas del país de Nicolás Petro, argumentando que no es relevante para los hechos jurídicos, más cuando en el proceso contra el exdiputado del Atlántico no se habla de actividades financieras en el extranjero.

La audiencia preparatoria de juicio contra Petro Burgos continuará este miércoles, con la intervención de su abogado Nicolás Petro, quien continuará exponiendo las pruebas que, en su opinión, deben ser desestimadas.