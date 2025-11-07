En vivo
Presuntas irregularidades en contratos, entre pruebas admitidas para juicio de Nicolás Petro

Presuntas irregularidades en contratos, entre pruebas admitidas para juicio de Nicolás Petro

El juez admitió como prueba informaciones extraídas del celular de Day Vásquez que evidenciarían presuntas entregas irregulares de dinero, vehículos y bienes.

