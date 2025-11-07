Presuntas irregularidades en contratos, entre pruebas admitidas para juicio de Nicolás Petro

La nueva jornada de audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro giró en torno a las pruebas que la Fiscalía podrá usar en el juicio oral contra el hijo mayor del presidente.

Es así como este viernes el juez admitió entre las pruebas informaciones extraídas del celular de Daysurys Vásquez que, no solo evidenciarían presuntas entregas irregulares de dinero, vehículos y bienes, sino también conversaciones entre la misma Vásquez y Gustavo de la Ossa, director de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), sobre aparentes irregularidades en contratos con la Gobernación del Atlántico.

Dice el juez que estas pruebas son pertinentes para demostrar si, a través de esta fundación, a Nicolás le ingresaron o no dineros ilícitos.

"Es pertinente y conducente, como quiera que se trata de demostrar que a través de una fundación denominada Fucoso se vinculaban personas que prestaban servicio y que los dineros adquiridos por Fucoso, por dichos contratos con la Gobernación del Atlántico, eran sobrefacturados, toda vez que a estas personas se les pagaba un salario inferior al que era cobrado a la Gobernación", leyó el juez.



Son múltiples las pruebas de la Fiscalía que ha admitido el juez a partir de la extracción de información de los celulares incautados, no solo a Day Vásquez, sino también a Nicolás Petro y su actual pareja, Laura Ojeda.

También ha admitido información fiscal y financiera de Nicolás, así como documentos sobre antecedentes disciplinarios y penales, tanto del acusado como de personas cercanas a él, a quienes el procesado habría involucrado en la adquisición de bienes.