En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no irá como testigo en juicio contra Nicolás Petro

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no irá como testigo en juicio contra Nicolás Petro

El juez se pronunció sobre quiénes podrán asistir como testigos en el proceso y descartó pruebas relacionadas con la financiación de la pasada campaña presidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad