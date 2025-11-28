Excluyen de juicio pruebas del fallido principio de oportunidad entre Nicolás Petro y Fiscalía

Este jueves el juez Hugo Carbonó utilizó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos para informar las pruebas que fueron aceptadas y excluidas para la diligencia final, entre las que destaca la no admisión de todo lo relacionado con el fallido principio de oportunidad entre el hijo del Presidente y la Fiscalía.

Así las cosas, no será tenido en cuenta el interrogatorio contra el mismo Nicolás en el que acepta su responsabilidad por estos delitos, admitiendo haber ingresado dineros del Turco Hilsaca y del Hombre Marlboro a la campaña Petro Presidente 2022.

Entre los otros informes que no serán tenidos en cuenta destacan certificados del Consejo Nacional Electoral que sostienen que no hubo aportes de Nicolás Petro hacia la campaña presidencial de 2022, ni la prueba pericial psiquiátrica que habla de una supuesta mendicidad crónica de Day Vásquez.

Entre tanto, fue admitido el escrito de acusación contra Daysuris Vásquez por una posible violación de datos personales. Al tiempo que, serán usados como testigos Máximo Noriega Rodríguez y sus declaraciones fuera de juicio, Samuel Santander Lopesierra, Laura Ojeda, entre otros.



Además, Hugo Carbonó aclaró que las compulsas de copias contra el funcionario Mario Andrés Burgos y el abogado de Day, Alait Freja, serán penales y sancionatorias.

En el mes de diciembre, las partes tendrán la oportunidad de apelar estas decisiones en busca de la admisión o no de los materiales probatorios.

Noticia en desarrollo…