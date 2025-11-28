En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Excluyen de juicio pruebas del fallido principio de oportunidad entre Nicolás Petro y Fiscalía

Excluyen de juicio pruebas del fallido principio de oportunidad entre Nicolás Petro y Fiscalía

Entre las pruebas que no serían usadas está el interrogatorio en el que Nicolás Petro admite haber ingresado dineros del Turco Hilsaca y del Hombre Marlboro a la campaña Petro Presidente 2022.

Audiencia Nicolás Petro (3).png
El juez Hugo Carbonó liderando la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

