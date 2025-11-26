Nicolás Petro no aceptó nuevos cargos por presunta corrupción: "No entendí la imputación"

Después de una extensa jornada, en la que de nuevo hubo varios llamados de atención del juez por la aparente intención de Nicolás Petro Burgos de dilatar la imputación de cargos en su contra, el hijo mayor del presidente no se allanó a ninguno de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía por presunta corrupción en contratos.

El exdiputado del Atlántico fue imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. El delito de falso testimonio finalmente fue retirado por la Fiscalía, que se abstuvo de imputarlo tras cuestionamientos de la defensa y la Procuraduría al respecto.

Sin embargo, antes de decir que no aceptaba los cargos, Nicolás Petro tomó la palabra por varios minutos para dejar constancia que no le quedó clara la exposición de la fiscal Lucy Laborde, afirmó que la imputación se estuvo corrigiendo y armando durante la diligencia, y que al final solo quedó con una confusión sobre los supuestos roles que él ha tenido en los delitos señalados.

Petro Burgos realizó varios cuestionamientos a la fiscal para que ella detallara, entre otras, de qué manera él habría incurrido en el delito de tráfico de influencias sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para supuestamente quedarse con unos contratos.



"A mí no me quedó claro, señor juez, cómo, en qué momento yo influí en la gobernadora del Atlántico de ese entonces. A mí nunca se me dijo en qué momento yo, Nicolás Petro, me reuní con el secretario Lacouture para hablar sobre estos temas", manifestó el procesado, no sin antes insistir en mayor claridad. "No aspiro a ningún beneficio, sino que si voy a ser imputado, que sea de manera clara", dijo.

Nicolás Petro no aceptó cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Presunta doble incriminación

El juez consideró que con este proceso Nicolás Petro no está siendo víctima de un doble juzgamiento; sin embargo, el exdiputado insistió en que sí está bajo un riesgo de doble incriminación y más adelante buscará la preclusión del caso.

Nicolás afirmó que los presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos firmados entre la Fundación Fucoso y la Gobernación del Atlántico, por los que ahora fue imputado, son los mismos por los que está a punto de ir a juicio en otro caso e, inclusive, ya figuran en el principio de oportunidad que firmó su ex esposa Daysurys Vásquez y la Fiscalía.

"No estamos ante hechos nuevos ni ante pruebas nuevas. Estamos ante la misma historia de Fucoso, reenvasada tres veces con roles y montos ajustados según el proceso. Se usó en el principio de oportunidad de la señora Daysurys del Carmen Vázquez y se pactó una reparación de 40 millones de pesos, presentándola a ella como quien administraba y ejecutaba los contratos", aseguró.

Las preguntas de Petro Burgos a la fiscal continuaron hasta que el juez ordenó parar estos cuestionamientos, asegurando que tales dudas habían sido resueltas con anterioridad y que no iba a permitir que estas consultas fuesen utilizadas para dilatar la audiencia.

Así las cosas terminó la imputación y el próximo martes, a las 8:30 de la mañana, la Fiscalía presentará su solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por este nuevo proceso.