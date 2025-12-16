En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ocho policías heridos y un hospital fuera de servicio dejan ataques en Buenos Aires, Cauca

Ocho policías heridos y un hospital fuera de servicio dejan ataques en Buenos Aires, Cauca

Debido a la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados de urgencia a clínicas de Cali, Valle. El hospital local quedó fuera de servicio por daños en su infraestructura y equipos biomédicos.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

