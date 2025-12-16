Ocho policías heridos y un hospital fuera de servicio dejan ataques en Buenos Aires, Cauca

A ocho asciende el número de policías heridos tras los ataques que, por más de siete horas, se registraron contra la Fuerza Pública en Buenos Aires, Cauca, municipio ubicado al norte de ese departamento.

Debido a la gravedad de sus lesiones, todos fueron trasladados de urgencia a clínicas y hospitales de Cali, Valle del Cauca.

Sobre la información relacionada con la presunta muerte de dos uniformados en medio de los ataques, el mismo gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó a través de su cuenta en la red social X que se trató de información apresurada, por lo que no se registraron fallecidos durante esta ofensiva de las disidencias contra la Fuerza Pública.

“En el municipio de Buenos Aires, lamentablemente, después de la oleada de violencia que tuvimos el día de hoy, tuvimos como saldo ocho policías que ingresaron al hospital tras resultar heridos en la estación de Policía. Posteriormente, fueron trasladados de manera helicoportada y todos presentan lesiones de alta gravedad”, afirmó Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca.



El ataque con cilindros cargados con explosivos causó graves afectaciones a la Alcaldía municipal, la Casa de Justicia y el Banco Agrario, desde donde los delincuentes hurtaron una suma millonaria de dinero.

A esto se suma que el hospital local también presentó daños en su infraestructura, lo que obligó al cierre temporal de sus servicios.

“Estas alteraciones provocaron afectaciones a la infraestructura del hospital del casco urbano, que resultó impactado por la onda explosiva. Ventanas, puertas, insumos y equipos biomédicos quedaron dañados, lo que impide la atención de los usuarios”, explicó la secretaria de Salud.

La Fuerza Pública desplegó un amplio operativo con hombres y mujeres en la zona para realizar un recorrido por los sectores más afectados e iniciar el proceso de caracterización de las personas perjudicadas.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo al que se exponen las comunidades y exigió garantías a las autoridades departamentales y nacionales.

