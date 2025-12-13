Procuraduría pide acciones humanitarias en Caquetá y Putumayo por paro armado de disidencias FARC

Tras el paro armado anunciado por las disidencias de las FARC hasta el martes 30 de diciembre, en varias comunidades de Caquetá y Putumayo, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las entidades territoriales para que activen acciones preventivas ante posibles situaciones humanitarias.

El ente de control pidió poner en marcha los planes de contingencia para atender eventuales escenarios de confinamiento o desplazamiento, priorizando la alimentación, la salud, el albergue y la movilidad de las comunidades afectadas.

La Procuraduría recordó que los municipios, como primeros respondientes, deben garantizar la atención a los hechos victimizantes dentro de su jurisdicción y, si la emergencia supera su capacidad de respuesta, acudir al nivel departamental. En caso de que este también se vea desbordado, se deberá solicitar apoyo al orden nacional, a través de la Unidad para las Víctimas.

Por último, la Procuraduría pidió a las personerías municipales hacer seguimiento permanente a la situación humanitaria, atender de manera oportuna los casos individuales que se presenten y coordinar las acciones necesarias para responder ante un eventual evento masivo, incluyendo su respectiva caracterización.