Mineducación ordena el reemplazo por un año del rector de la Universidad del Atlántico

El ministro de Educación, Jose Daniel Rojas Medellín, firmó recientemente una resolución en la que se informa la suspensión por un año de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, decisión que solo podrá extenderse una vez y que se basa, según el ministerio, en los incumplimientos de las órdenes impartidas para superar la crisis que vive la institución superior.

“Reemplazar, hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, al señor Leyton Daniel Barrios Torres, en su calidad de rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar. El nombre del rector reemplazante será comunicado a la institución mediante acto administrativo posterior”, se puede leer en la misiva.

De acuerdo con el documento, entre las fallas que motivaron el reemplazo de Leyton están la falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad en los campus, la persistencia de hechos de violencia, la ausencia de controles reales para impedir el ingreso de personas ajenas a la institución y la vulneración del derecho a la protesta pacífica.

“Así mismo, se advirtió que las acciones relacionadas con la adopción de medidas administrativas para prevenir hostigamientos, estigmatización o interferencia indebida en la protesta pacífica fueron insuficientes o inexistentes, pues no se allegó evidencia documental que permita evaluar la implementación o efectividad de dichas medidas”, aclara la resolución.



“En cuanto al control de ingreso y la seguridad, el seguimiento evidenció que los productos entregados “no cumplen con lo solicitado” y que no se aportaron pruebas sobre la adopción de protocolos, la implementación de filtros de acceso o la articulación con las autoridades competentes. Esta omisión reviste especial gravedad, dado el contexto de hechos de violencia, la presencia de personas armadas y los riesgos para la comunidad universitaria, así como la ausencia de normalidad académica que persiste a la fecha”, agrega.

“Finalmente, la ausencia de un plan de acción con cronograma, responsables, indicadores y soportes verificables —el cual debía ser remitido en el plazo perentorio establecido— representa incumplimiento adicional que impidió evaluar la planeación institucional, el avance en la ejecución de medidas y la capacidad de gobernanza administrativa requerida para superar la situación crítica”, también se aprecia.

Del mismo modo, habla de que no se presentó un plan de acción sólido y verificable para restablecer la normalidad académica, ni se conformó una instancia temporal de coordinación con participación representativa de estudiantes, docentes, administrativos y directivos, tal como lo exigió el Ministerio y lo que puso en riesgo el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.

La decisión de reemplazar al rector no tiene carácter sancionatorio, sino preventivo, y busca cumplir las medidas de vigilancia especial, restablecer el orden, garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y asegurar la prestación continua y de calidad del servicio educativo.

El Ministerio subraya que esta intervención no vulnera la autonomía universitaria y que la nueva persona designada para el cargo se dará a conocer a inicios de esta semana.