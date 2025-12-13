En vivo
Mineducación ordena el reemplazo por un año del rector de la Universidad del Atlántico

Mineducación ordena el reemplazo por un año del rector de la Universidad del Atlántico

Entre las fallas que motivaron el reemplazo de Leyton están la falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad en los campus. Su sucesor se daría a conocer a inicios de esta semana.

