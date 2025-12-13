En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / “Nos enamoramos de la idea, no de la persona”: psicóloga sobre por qué duele dejar a un 'casi algo'

“Nos enamoramos de la idea, no de la persona”: psicóloga sobre por qué duele dejar a un 'casi algo'

La psicóloga Juliana Pérez Londoño, especialista en apego ansioso y relacionamiento, explicó por qué los vínculos 'no resueltos' causan tanto dolor.

