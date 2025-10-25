¿Cómo revivir las emociones y reconectarse con uno mismo? La cocina como experiencia sensorial

Cada vez más personas buscan espacios que les permitan reconectarse con sus emociones y encontrar momentos de calma en medio del ritmo acelerado de la vida moderna. Ante esta búsqueda, Catalina Alba, directora de ConContraseña – Fábrica de Experiencias, ha desarrollado un método para “revivir las emociones” a través de experiencias sensoriales que combinan arte, gastronomía y conexión humana.

En entrevista con En BLU Jeans, de Blu Radio, Alba explicó que su iniciativa nació tras la pandemia, cuando notó que muchas personas se sentían “muy desconectadas de sí mismas y de los demás”. Su objetivo, dice, es crear espacios donde los asistentes puedan reencontrarse con sus emociones mediante actividades cotidianas como cocinar, pintar o simplemente compartir una mesa.

Salud mental después de la pandemia Foto: ImgFX, referencia

“Cuando alguien compra un cupo para una experiencia, no está pagando por cocinar o por ver una obra; está comprando una emoción. Mi propósito es que cada persona que cruce la puerta viva un momento inolvidable y logre conectarse con aquello que la trajo hasta allí”, aseguró.

Con Contraseña ofrece experiencias gastronómicas y artísticas que invitan a revivir recuerdos, sanar emociones y reconectarse con la alegría. Alba explica que detrás de cada actividad hay una intención emocional: “Estamos muy distraídos, muy lejos de lo que realmente nos mueve. Por eso, más que desconectarnos, buscamos reconectarnos”.



La creadora también destacó el papel del cuerpo y los sentidos en el proceso: “Estar presentes es estar anclados a la tierra. Cuando activamos la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, construimos mejores recuerdos. Nuestra memoria es más fuerte y realmente disfrutamos el momento”.

Mujer cocinando, referencia. Foto: Meta IA, referencia

Además, compartió algunas de las historias que más la han marcado: desde personas que llegan solas en busca de compañía, hasta parejas que redescubren su conexión emocional mientras cocinan juntas. Incluso relató el caso de una mujer que viajó desde Medellín para participar en una de sus experiencias y se fue diciendo que había encontrado “la luz para empezar de nuevo”.

Alba también ha trabajado con niños y jóvenes con autismo o ansiedad, utilizando la cocina como una herramienta terapéutica. “He visto cómo a través de la empatía y la sensibilidad, las personas logran pasar del aislamiento a la conexión. Eso es lo más gratificante”, señaló.

Además de dirigir ConContraseña, la creadora lidera la Escuela Secreta para Creadores de Experiencias, un espacio donde enseña a artistas, docentes y emprendedores a estructurar talleres memorables. “Muchos tienen talentos que el mundo merece conocer, pero necesitan una estructura para convertirlos en experiencias rentables, memorables y seguras”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí: