Padre de niña envenenada con talio revela insólitos mensajes que recibió de Zulma Guzmán

A ocho meses del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que ha sido calificada como profunda y minuciosa. El caso, que conmocionó a la opinión pública, sigue teniendo como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, señalada de manera preliminar como la presunta responsable del crimen.

Con el paso de los meses, nuevos detalles del proceso han abierto interrogantes sobre lo ocurrido el 4 de abril. El abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó que el análisis de las pruebas ha permitido a la Fiscalía llegar a conclusiones preliminares que fortalecen la línea investigativa. Según indicó, los elementos recolectados han sido determinantes para reconstruir los hechos y establecer posibles responsabilidades.

Uno de los puntos clave tiene que ver con el domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas con el metal tóxico. De acuerdo con Abushihab, el mensajero fue instrumentalizado y su participación ya estaría plenamente esclarecida por las autoridades. La Fiscalía habría descartado que actuara de manera autónoma.

Según la versión conocida, el domiciliario llegó inicialmente a la vivienda sin que la familia estuviera esperando un pedido. Ante la negativa de recibirlo, se retiró del lugar, pero regresó minutos después tras recibir instrucciones telefónicas de quien ordenó el envío. En ese segundo intento, insistió en que se trataba de un regalo y mencionó el nombre de un integrante del núcleo familiar, razón por la cual el paquete fue finalmente aceptado.



El mensaje que Zulma Guzmán envió a papá de niña envenenada

La investigación también llevó a revisar un episodio ocurrido años atrás: la muerte de la esposa de Juan de Bedout, a quien se le encontraron rastros de talio. Este antecedente abrió una nueva hipótesis para la Fiscalía, que apunta a posibles vínculos personales y premeditación. Según se ha conocido, De Bedout habría sostenido una relación sentimental con Zulma Guzmán años antes de los hechos recientes.

De acuerdo con el testimonio de Juan de Bedout, el primer contacto con Guzmán se dio en 2018 durante un congreso empresarial en Cartagena. Posteriormente, ambos habrían iniciado una relación sentimental clandestina. Meses después, Guzmán mantuvo comunicaciones insistentes con el hombre y manifestó inconformidad con su relación matrimonial.

Tras la muerte de la esposa de De Bedout, Guzmán habría enviado mensajes de celos, que se intensificaron cuando él inició una nueva relación años después de quedar viudo. Uno de los mensajes conocidos decía: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.



Zulma Guzmán reaparece y se defiende de las acusaciones

Luego de varios días sin pronunciarse públicamente, Zulma Guzmán reapareció y habló en su defensa frente a las acusaciones. Aseguró que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y que dará la pelea legal ante la justicia. Su pronunciamiento se produjo en medio de versiones sobre una posible imputación por parte de la Fiscalía.

En diálogo con Focus Noticias, Guzmán afirmó que lamenta profundamente el dolor de las familias y negó ser la responsable. Señaló que entiende la necesidad de encontrar un culpable, pero insistió en que no fue ella y que así lo demostrará dentro del proceso judicial.