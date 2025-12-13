María Corina Machado fuera de Venezuela: El Radar, programa 13 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 13 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- David Luna, exministro y exsenador, habló sobre sobre su candidatura a la Presidencia 2026.
- Benjamín Villegas, presidente y editor de Villegas Editores comentó sobre la edición de lujo de libros, la importancia de la fotografía y la calidad del papel.
- Se comentó la crónica de la salida de Venezuela de María Corina Machado, su actual actividad política en Europa y la estrategia que prepara para regresar a su país.
