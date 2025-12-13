Trump anuncia "represalias muy graves" tras el asesinato de tres estadounidenses en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que habrá "represalias muy graves" tras el asesinato de dos militares y un intérprete civil estadounidenses en un ataque del Estado Islámico (ISIS) en Siria.

"Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria, dos soldados y un intérprete civil", escribió Trump en su red social, Truth Social. "Habrá represalias muy graves", añadió.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó hoy de una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria" que dejó tres víctimas.

Otros tres militares resultaron heridos, aunque según el mandatario "se encuentran bien", y el atacante fue abatido.



"Se trata de un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria que no está totalmente controlada por ellos. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está muy enfadado y preocupado por este ataque", aseguró Trump.

El mandatario republicano apuntó que las fuerzas sirias han cooperado con las estadounidenses.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó que el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

"Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región", escribió en X.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que EE.UU. eliminará "sin piedad" a quien ataque a ciudadanos estadounidenses

"Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad", dijo Hegseth.