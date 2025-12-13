Acaban con la vida de hombre que estuvo 20 años en la cárcel por atacar a menor de edad

El asesinato de João Ferreira da Silva, un albañil de 46 años, ha conmocionado a Brasil, luego de que fuera atacado a tiros en plena vía pública en la ciudad de Sinop. El suceso ocurrió en la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025, tan solo horas o un día después de que Ferreira da Silva recuperara su libertad condicional, tras haber cumplido aproximadamente 20 años de cárcel en la Penitenciaría Osvaldo Ferreira Leite.

La brutal ejecución, en la que la víctima fue interceptada al salir de un hostal, quedó grabada por una cámara de seguridad en la zona. Ferreira da Silva había sido condenado en 2008 a una pena de 42 años por el asesinato y abuso sexual de Bruno Aparecido dos Santos, un niño de 9 años, en un crimen que marcó a la comunidad local en octubre de 2005.

Según la reconstrucción, el condenado atrajo al menor a una casa en construcción, donde lo agredió, abusó y lo mató, para luego enterrar el cuerpo en el lugar. Además de esa condena principal, el hombre también tenía una pena adicional de diez años por un delito sexual cometido contra otra víctima.

Las grabaciones de seguridad muestran la llegada de dos sospechosos en el momento del crimen. Un hombre con el rostro cubierto confrontó a Ferreira da Silva al salir a la puerta, obligándolo a levantar las manos antes de dispararle directamente a la cabeza.



Las autoridades encontraron al menos tres casquillos de bala en la escena, mientras que el atacante y un aparente cómplice huyeron del lugar inmediatamente. La Policía Militar y Civil se encuentra ahora investigando si el homicidio fue un ataque planificado, posiblemente como una venganza o represalia relacionada con el abuso y asesinato del menor o por sus otras condenas por delitos sexuales.