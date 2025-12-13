¿Es preferible comodidad o civismo al volar? Travesía Blu del 13 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 13 de diciembre de 2025:



Se debatió sobre comodidad o civismo: viajar en pijama. ¿Hay un límite entre comodidad y presentación personal en un avión?

En 'Recomendado', se mencionó el el proyecto Viña Sicilia, viñedo ubicado a orillas del río Cauca, en el occidente antioqueño, a unos 40 minutos de Santa Fe de Antioquia.

se mencionó el el proyecto Viña Sicilia, viñedo ubicado a orillas del río Cauca, en el occidente antioqueño, a unos 40 minutos de Santa Fe de Antioquia. Se dieron detalles sobre el Carnaval de Oruro en Bolivia y las fiestas populares donde late la identidad de cada pueblo.

donde late la identidad de cada pueblo. En 'Cinema travel', se comentó acerca de la película 'Lincoln', historia sobre la esclavitud en los Estados Unidos.

se comentó acerca de la película 'Lincoln', historia sobre la esclavitud en los Estados Unidos. En 'El mundo a la carta', se habló sobre Sunscape Dorado Pacífico, haciendo referencia a un coctél inspirado en ofrendas que se realizan el Día de Muertos.

se habló sobre Sunscape Dorado Pacífico, haciendo referencia a un coctél inspirado en ofrendas que se realizan el Día de Muertos. En 'Paisaje sonoro', se nombró la Navidad en Envigado, conocida como la “Ciudad Señorial” del Valle de Aburrá, la celebración llena al municipio de luces y tradiciones familiares.

Escuche el programa completo aquí: