¿Es preferible comodidad o civismo al volar? Travesía Blu del 13 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 13 de diciembre de 2025:
- Se debatió sobre comodidad o civismo: viajar en pijama. ¿Hay un límite entre comodidad y presentación personal en un avión?
- En 'Recomendado', se mencionó el el proyecto Viña Sicilia, viñedo ubicado a orillas del río Cauca, en el occidente antioqueño, a unos 40 minutos de Santa Fe de Antioquia.
- Se dieron detalles sobre el Carnaval de Oruro en Bolivia y las fiestas populares donde late la identidad de cada pueblo.
- En 'Cinema travel', se comentó acerca de la película 'Lincoln', historia sobre la esclavitud en los Estados Unidos.
- En 'El mundo a la carta', se habló sobre Sunscape Dorado Pacífico, haciendo referencia a un coctél inspirado en ofrendas que se realizan el Día de Muertos.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró la Navidad en Envigado, conocida como la “Ciudad Señorial” del Valle de Aburrá, la celebración llena al municipio de luces y tradiciones familiares.
Escuche el programa completo aquí: