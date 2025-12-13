Atlético Nacional vs. Medellín: EN VIVO, gratis y online la final de la Copa BetPlay 2025

Duelo paralizante en el estadio Atanasio Girardot por una nueva edición del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Pero esta vez con un toque especial: ambos equipos buscan el título de la Copa BetPlay, en medio de un año de malos resultados para ambos equipos.

Pese que el trofeo no de ni ganancia económica ni clasificación a la Copa Libertadores, al ser un clásico, ambos clubes buscarán el título para ampliar el palmarés en las vitrinas, en especial el cuadro verdolaga que actualmente es el bicampeón de esta competencia tras conquistarla en 2023 y 2024 frente a Millonarios y América de Cali, respectivamente.

Atlético Nacional e Independiente Medellín // Fotos: Alcaldía de Medellín, Atlético Nacional y DIM.

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Medellín en la Copa BetPlay?

Este primer choque en la capital de Antioquia entre ambos clubes comenzará a las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Duelo que, afortunadamente, los hinchas de ambos equipos lo podrán seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto en la señal de radio como en el canal de YouTube.

Estos son los equipos que han ganado de la Copa BetPlay

Atlético Nacional: 7 títulos

(2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024) Millonarios: 3 títulos

(1952-53, 2011, 2022) Independiente Medellín: 3 títulos

(1981, 2019, 2020) Santa Fe: 2 títulos

(1989, 2009) Junior FC: 2 títulos

(2015, 2017) Boca Juniors de Cali: 1 título

(1950-51) La Equidad: 1 título

(2008) Deportivo Cali: 1 título

(2010) Deportes Tolima: 1 título

(2014)

Posibles alineaciones de Atlético Nacional HOY vs. Medellín