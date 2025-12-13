En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tiroteo activa alarma máxima en la Universidad de Brown: campus cerrado y policía busca al atacante

Tiroteo activa alarma máxima en la Universidad de Brown: campus cerrado y policía busca al atacante

Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar.

Tiroteo activa alarma máxima en la Universidad de Brown: campus cerrado y policía busca al atacante
Tiroteo activa alarma máxima en la Universidad de Brown: campus cerrado y policía busca al atacante
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad