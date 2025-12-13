“Las democracias están muriendo”: Cristóbal Rovira lanza dura alerta a la ultraderecha

Las señales de alerta sobre la salud de la democracia ya no provienen solo de golpes de Estado o rupturas abruptas del orden constitucional. Hoy, el riesgo —según advierten expertos— se esconde dentro del propio sistema. Así lo explicó el profesor Cristóbal Rovira, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del laboratorio para el estudio de la ultraderecha en Colombia, en entrevista con Blu Radio este 13 de diciembre.

Rovira, quien presentó la conferencia “Quiénes atentan contra la democracia hoy y cómo podemos defenderla”, puso el foco en un fenómeno que se repite en distintas regiones del mundo. “Lo que estamos observando es que en distintos países del mundo las democracias están muriendo”, afirmó, al describir procesos de erosión institucional que avanzan de forma gradual, pero sostenida.



Democracia en riesgo: reformas desde adentro del poder

El politólogo fue claro en señalar el mecanismo central de esta amenaza: “Tenemos actores que ganan el juego democrático, pero una vez que conquistan el poder ejecutivo, hacen reformas desde adentro del sistema que lo empiezan a erosionar en cámara lenta”.

Este patrón, explicó, ya se observa en Europa y Estados Unidos, y comienza a aterrizar con fuerza en América Latina.

Para Rovira, no se trata de actores marginales, sino de liderazgos con respaldo electoral que usan las reglas de la democracia para debilitarla progresivamente, afectando contrapesos, derechos y garantías.



Ultradercha y memoria histórica: volver a un “pasado idílico”

Al profundizar en los responsables, Rovira afirmó: “La mayoría de esos actores provienen del mundo de la derecha y en particular de la ultraderecha”. Se trata de liderazgos que apelan a la nostalgia y a la idea de un pasado idealizado.

“Plantean que es necesario volver a un pasado idílico”, ejemplificó, citando el lema “Let’s make America great again” y recordando épocas en las que mujeres y minorías no tenían derechos políticos.

Publicidad

En ese contexto, mencionó casos como Vox en España, Javier Milei en Argentina o José Antonio Kast en Chile. “Lo nuevo no es el nivel de los votantes”, explicó, “lo nuevo es que tenemos actores políticos que articulan esas ideas desde arriba, las politizan y hacen que ideas que creíamos aisladas traten de transformarse en una nueva hegemonía”.



Cómo defender la democracia frente a estos liderazgos

Sobre qué hacer frente a este escenario, Rovira insistió en la importancia de la evidencia y el diálogo. “El grueso de los ciudadanos está en contra de ese tipo de liderazgos”, señaló, citando cifras cercanas al 60% tanto en América Latina como en Europa.

El desafío, dijo, es construir alianzas amplias entre sectores democráticos diversos. También lanzó una advertencia clave: cuando la derecha tradicional decide aliarse con la ultraderecha, “quien termina ganando en el largo plazo es la ultraderecha y se termina comiendo a las derechas convencionales”.

Para Rovira, defender la democracia hoy implica reconocer el riesgo, aislar los discursos autoritarios y fortalecer acuerdos políticos que pongan al sistema democrático por encima de las diferencias ideológicas.