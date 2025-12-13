Cortes de agua en Bogotá golpearán las novenas del 15 al 18 de diciembre: barrios afectados

Publicidad
El 16 de diciembre da inicio a las novenas navideñas lo que quiere decir que las personas se reunirán con sus familias para compartir. No obstante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes de agua en la capital del país, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes hídricas.
De acuerdo con la compañía, “estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio. Por lo que las novenas se podrían ver comprometidas, pues varios sectores estarán sin agua por 24 horas.
En consecuencia, el Acueducto recomendó recoger el líquido necesario para las actividades del día mientras el servicio se restablece.
Para la semana del 15 al 18 de diciembre se programaron cortes de agua, por lo cual usuarios de nueve localidades se quedarán sin servicio. Conozca los barrios, sectores y horarios:
|Localidad
|Barrios
|Direcciones
|Horario
|Tunjuelito
|Fátima
|De la Carrera 37 Sur a la Transversal 44 Sur, entre la Calle 50A Sur a la Calle 51 Sur
|10:00 a. m. 24 horas
|Localidad
|Barrios
|Direcciones
|Horario
|Fontibón
|Montevideo
|De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B
|7:00 a. m. 27 horas
|Puente Aranda
|Torremolinos
|De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a Diagonal 16 Sur
|7:00 a. m. 27 horas
|Usaquén
|San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
|De la Carrera 7 a la Avenida Carrera 9, entre la Calle 183 a la Calle 193
|10:00 a. m. 24 horas
|Localidad
|Barrios
|Direcciones
|Horario
|Antonio Nariño
|Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
|De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
|7:00 a. m. 27 horas
|Teusaquillo
|Ortezal, Ciudad salitre Central
|De la Calle 22 a la Calle 24, entre la Carrera 40 a la Carrera 50
|7:00 a. m. 27 horas
|San Cristóbal
|Libertadores
|De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14A Este a la Transversal 14D Este
|10:00 a. m. 24 horas
|Localidad
|Barrios
|Direcciones
|Horario
|Fontibón
|Villemar
|De la Calle 17 a la Avenida Centenario o Avenida Calle 13, entre la Carrera 95 a la Carrera 108ADe la Calle 17 a la Avenida Centenario o Avenida Calle 13, entre la Carrera 95 a la Carrera 108A
|7:00 a. m. 27 horas
|Kennedy
|Provivienda Oriental
|De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
|7:00 a. m. 27 horas
|Barrios Unidos
|La Paz
|De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30
|9:00 a. m. 24 horas
La empresa prestadora del servicio de agua indicó una serie de recomendaciones que los usuarios deben tener en cuenta, no solo durante la época navideña: