Cortes de agua en Bogotá golpearán las novenas del 15 al 18 de diciembre: barrios afectados

El 16 de diciembre da inicio a las novenas navideñas lo que quiere decir que las personas se reunirán con sus familias para compartir. No obstante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes de agua en la capital del país, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes hídricas.

De acuerdo con la compañía, “estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio. Por lo que las novenas se podrían ver comprometidas, pues varios sectores estarán sin agua por 24 horas.

En consecuencia, el Acueducto recomendó recoger el líquido necesario para las actividades del día mientras el servicio se restablece.



Cortes de agua en Bogotá del 15 al 18 de diciembre

Para la semana del 15 al 18 de diciembre se programaron cortes de agua, por lo cual usuarios de nueve localidades se quedarán sin servicio. Conozca los barrios, sectores y horarios:

Evite quedarse sin agua, revise cuándo y dónde habrá cortes programados. Foto: freepik.

Lunes 15 de diciembre

Localidad Barrios Direcciones Horario Tunjuelito Fátima De la Carrera 37 Sur a la Transversal 44 Sur, entre la Calle 50A Sur a la Calle 51 Sur 10:00 a. m. 24 horas

Martes 16 de diciembre

Localidad Barrios Direcciones Horario Fontibón Montevideo De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B 7:00 a. m. 27 horas Puente Aranda Torremolinos De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a Diagonal 16 Sur 7:00 a. m. 27 horas Usaquén San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita De la Carrera 7 a la Avenida Carrera 9, entre la Calle 183 a la Calle 193 10:00 a. m. 24 horas

Miércoles 17 de diciembre

Localidad Barrios Direcciones Horario Antonio Nariño Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 7:00 a. m. 27 horas Teusaquillo Ortezal, Ciudad salitre Central De la Calle 22 a la Calle 24, entre la Carrera 40 a la Carrera 50 7:00 a. m. 27 horas San Cristóbal Libertadores De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14A Este a la Transversal 14D Este 10:00 a. m. 24 horas

Jueves 18 de diciembre

Cortes de agua del 15 al 18 de diciembre. Foto: Freepik.

Localidad Barrios Direcciones Horario Fontibón Villemar De la Calle 17 a la Avenida Centenario o Avenida Calle 13, entre la Carrera 95 a la Carrera 108ADe la Calle 17 a la Avenida Centenario o Avenida Calle 13, entre la Carrera 95 a la Carrera 108A 7:00 a. m. 27 horas Kennedy Provivienda Oriental De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D 7:00 a. m. 27 horas Barrios Unidos La Paz De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30 9:00 a. m. 24 horas

Recomendaciones del Acueducto

La empresa prestadora del servicio de agua indicó una serie de recomendaciones que los usuarios deben tener en cuenta, no solo durante la época navideña: