Cortes de agua en Bogotá golpearán las novenas del 15 al 18 de diciembre: barrios afectados

Cortes de agua en Bogotá golpearán las novenas del 15 al 18 de diciembre: barrios afectados

Las labores de mantenimiento del Acueducto requieren suspender el servicio, por lo que las novenas se podrían ver comprometidas, pues varios sectores estarán sin agua por 24 horas.

