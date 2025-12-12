Así funcionará TransMilenio por concierto de J Balvin: esto debe saber del evento

Más de cuatro horas de show se vivirán este sábado, 13 de diciembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con el concierto de J Balvin. Un evento en donde el 'Niño de Medellín' quiere reivindicarse con la ciudad que lo vio nacer como artista en las rutas de colegio con algunas emisoras locales.

Será una fiesta que recorrerá la carrera del paisa con sus mejores éxitos, al igual que momentos inéditos de grandes canciones que lo volvieron en uno de los artistas más escuchados a nivel global.

Sin embargo, pese al pedido de la ciudadanía, TransMilenio anunció que el servicio operará igual hasta las 11:00 de la noche y, en esta ocasión, no habrá rutas especiales hasta la 1:00 de la mañana como en otros eventos. Pero sí habrá cierre viales en algunas vías.

J Balvin en El Campín de Bogotá // Fotos: AFP y Alcaldía de Bogotá

¿A qué hora empieza el concierto de J Balvin?

De acuerdo con el artista, a través de sus redes sociales, confirmó que comenzará puntual a las 8:00 de la noche por lo que les pidió a sus seguidores ser puntuales para no perderse ni un solo detalle de este evento.

“Bogotá creyó en mí… y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal una chimba de experiencia que esté a la altura de su energía y su vibra. Esto es más que un concierto. Es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno 🤍 Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los Amo”, fueron sus palabras.



Esto NO puede entrar al concierto

Comida.

Sombrillas.

Cámaras profesionales.

Objetos cortopunzantes.

Armas.

Correas.

Bebidas.

Mapa de ingreso del concierto de J Balvin

¿Habrá invitados en el concierto de J Balvin?

En redes sociales circulan rumores sobre los posibles invitados y la cantidad de artistas que acompañarían a J Balvin en su show en Bogotá, tomando como referencia lo ocurrido en Medellín, donde tuvo más de 20 invitados, entre ellos Daddy Yankee, 50 Cent, Feid, Maluma, De La Ghetto y Ryan Castro. Aunque las versiones varían, Juan José Guerrero, influencer musical y parte de Conciertos Colombia, aseguró que el concierto del 13 de diciembre en Bogotá tendrá invitados y que incluso estaría presente un artista “más grande que 50 Cent”, de habla inglesa, aunque prefirió no revelar su nombre para no arruinar la sorpresa.

J Balvin y Feid en concierto en Medellín // Foto: suministrada

Los cierres viales por el concierto de J Balvin

Desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025



Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al Parqueadero Norte .

entre la y el acceso al . Cierre controlado entre el acceso al Parqueadero Norte y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

Desde las 10:00 a. m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025



Cierre total de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (NQS) .

entre la y la . Cierre del sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre la transversal 28 y la avenida NQS .

Los peatones deberán usar el sendero peatonal sur de la calle 53B Bis.

entre la y la .

Desde las 10:00 p. m. del 12 de diciembre hasta las 08:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025

