Así funcionará TransMilenio por concierto de J Balvin: esto debe saber del evento

Más de cuatro horas de show se vivirán este sábado, 13 de diciembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con el concierto de J Balvin. Un evento en donde el 'Niño de Medellín' quiere reivindicarse con la ciudad que lo vio nacer como artista en las rutas de colegio con algunas emisoras locales.
Será una fiesta que recorrerá la carrera del paisa con sus mejores éxitos, al igual que momentos inéditos de grandes canciones que lo volvieron en uno de los artistas más escuchados a nivel global.
Sin embargo, pese al pedido de la ciudadanía, TransMilenio anunció que el servicio operará igual hasta las 11:00 de la noche y, en esta ocasión, no habrá rutas especiales hasta la 1:00 de la mañana como en otros eventos. Pero sí habrá cierre viales en algunas vías.
De acuerdo con el artista, a través de sus redes sociales, confirmó que comenzará puntual a las 8:00 de la noche por lo que les pidió a sus seguidores ser puntuales para no perderse ni un solo detalle de este evento.
“Bogotá creyó en mí… y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal una chimba de experiencia que esté a la altura de su energía y su vibra. Esto es más que un concierto. Es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno 🤍 Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los Amo”, fueron sus palabras.
En redes sociales circulan rumores sobre los posibles invitados y la cantidad de artistas que acompañarían a J Balvin en su show en Bogotá, tomando como referencia lo ocurrido en Medellín, donde tuvo más de 20 invitados, entre ellos Daddy Yankee, 50 Cent, Feid, Maluma, De La Ghetto y Ryan Castro. Aunque las versiones varían, Juan José Guerrero, influencer musical y parte de Conciertos Colombia, aseguró que el concierto del 13 de diciembre en Bogotá tendrá invitados y que incluso estaría presente un artista “más grande que 50 Cent”, de habla inglesa, aunque prefirió no revelar su nombre para no arruinar la sorpresa.
Desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025
Desde las 10:00 a. m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025
Desde las 10:00 p. m. del 12 de diciembre hasta las 08:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025