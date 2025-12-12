Famosa presentadora fue mordida por un perro y lo mostró en video: "Tuve miedo"

La visita de la famosa presentandora Gaby Ramírez a Los Ángeles, EEUU, terminó en una tragedia en cuestión de segundos y solo se estaba bajando de su carro cuando fue atacada por un perro el cual le causó fuertes heridas de las cuales necesitó atención inmediata.

"Aquí estoy… ya me llevan al hospital… No sé que va a pasar… Ahí está el perro que me mordió… Ya llegó la policía… Por favor, ayúdenme, tengo un pedazo así (de grande) de que me mordió el perro. Pido oraciones, por favor, para que el perro esté bien… de todos modos, me van a inyectar contra la rabia y todo lo que haya que hacer. Por favor, pido oraciones para que todo salga superbién (…) Vengo en la ambulancia", expresó ella en sus redes sociales, minutos después de lo sucedido.

En los videos que mostró en su video aseguró que se trató de un bulldog francés, el cual le atacó la pierna y dejó ver rasgos de sangre en su pierna por la gravedad de sus heridas. Al llegar al centro asistencial fue atendida rápidamente y, afortunadamente, la situación no era tan grave, según le comentaron los médicos.

Famosa presentadora fue mordida por un perro // Foto: Instagram de Gaby Ramírez

"Fue tan rápido… el perro es un bulldog francés. Al momento que yo me bajé del carro, sentí como cuando alguien te hace grrr (gruñe) de broma con las manos. Sentí como caliente… No sientes el dolor… mi pierna está destrozada… nunca sentí dolor", añadió.



Según ella, la aplicaron la vacuna del tétano y le hicieron controles para descartar rabia. Afortunadamente solo quedó la herida y estuvo varias horas en tratamiento hasta que pudo salir del sitio con tranquilidad, esto para evitar que se pudiera infectar o algún tipo de efecto secundario.

“Me tomaron la presión del pie para que sea igual a la del brazo o todo el cuerpo”, puntualizó Gaby Ramírez.