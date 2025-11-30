En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Tiroteo en fiesta de cumpleaños de Estados Unidos deja al menos 3 menores muertos y 11 heridos

Tiroteo en fiesta de cumpleaños de Estados Unidos deja al menos 3 menores muertos y 11 heridos

Los fallecidos tenían 8, 9, 14 y 21 años, según confirmaron las autoridades.

