Tiroteo en fiesta de cumpleaños de Estados Unidos deja al menos 3 menores muertos y 11 heridos

Al menos cuatro personas murieron, entre ellas tres niños, y otras once resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una fiesta de cumpleaños en California, informó el domingo la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.

La tragedia ocurrió el sábado por la noche en Stockton, una ciudad de unos 320.000 habitantes ubicada a una hora y media al este de San Francisco. Los fallecidos tenían 8, 9, 14 y 21 años, informó a la AFP Heather Brent, portavoz del Departamento del sheriff del condado de San Joaquín, a cargo de la investigación.

Otras once personas fueron trasladadas al hospital, añadió, sin dar detalles sobre la gravedad de sus lesiones. El tiroteo tuvo lugar en una fiesta de cumpleaños infantil, a la que asistieron entre 100 y 150 personas y no se descarta que hubiera varios atacantes.

"Seguimos creyendo que se trató de un incidente dirigido, no creemos que exista un peligro para la ciudadanía", señaló Brent. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con pandillas, la portavoz afirmó que los investigadores están "siguiendo todas las pistas".



#EsNoticia | 🔴 Tiroteo en fiesta infantil dejó 4 muertos y 10 heridos en California



🇺🇸 Un hombre abrió fuego durante un cumpleaños infantil en un salón de fiestas de Stockton, dejando 4 muertos y 10 heridos, incluidos niños. El atacante huyó y sigue prófugo, según la policía… pic.twitter.com/c0GaDtfFOq — EVTV (@EVTVMiami) November 30, 2025

❗️Tiroteo masivo en una fiesta infantil en EE.UU.



Varios niños han fallecido en un tiroteo masivo durante una fiesta de cumpleaños en California, numerosos equipos de emergencia se encuentran en el lugar.https://t.co/7lrZka5EnF pic.twitter.com/N15CN8Sqbn — RT en Español (@ActualidadRT) November 30, 2025

Con más armas en circulación que habitantes, Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego de cualquier país desarrollado.

Los tiroteos son una lacra recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado frenar, ya que muchos estadounidenses apoyan fervientemente el derecho a portar armas, garantizado por la Constitución.

La historia reciente de Estados Unidos está marcada por tiroteos masivos en todas partes, desde en lugares de trabajo, iglesias, supermercados y clubes nocturnos hasta en las calles y el transporte público.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por armas de fuego, según Gun Violence Archive. Esta oenegé cifra en 504 los tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton. Se consideran masivos los tiroteos con al menos cuatro víctimas.