Relájese a 180 metros bajo tierra en el único spa subterráneo de Colombia que pocos conocen

Los spas son lugares donde las personas van a relajarse y a disfrutar de buenas atenciones, este término surgió del latín ‘salute per aqua’, que significa ‘salud a través del agua’. También hace referencia a un espacio turístico donde se recupera la salud.

Es habitual encontrar estos lugares en hoteles, empresas o centros comerciales, pero ninguno que esté a 180 metros bajo tierra. Precisamente, en Colombia existe el único spa subterráneo que pocos conocen.

Los balnearios se hicieron populares a finales del siglo XX, ya que ofrecían procesos terapéuticos a base de agua, vapor o infusiones que estaban asociados a masajes y tratamientos como podología, depilación, nutrición, procesos estéticos, entre otros.



El único spa subterráneo de Colombia

Los visitantes lo describen como un lugar donde la naturaleza “se convierte en una aliada para alcanzar el bienestar”. Además, el sitio está inspirado en los beneficios que ofrece el entorno natural, “especialmente el legendario poder curativo de la sal”.

El spa, que ofrece una experiencia transformadora que conecta mente, cuerpo y espíritu, está ubicado en la majestuosa Catedral de Sal de Zipaquirá.



Spa de Desal en Zipaquirá. Foto: zipaquiraturistica.com.

Desal, como fue nombrado el lugar, describe en su página web lo que ofrece al público: “técnicas ancestrales como el calor de las piedras volcánicas, el masaje con pindas aromáticas y la suavidad del bambú, caminata descalzo por el sendero de sal para conectar con la energía pura de la tierra”.



Sales de la mina de sal de Zipaquirá traen beneficios para la salud

De acuerdo con el sitio, las sales de la mina de sal de Zipaquirá tienen muchos beneficios para la salud debido a sus componentes minerales, pues ayudan a liberar del cuerpo de:

Tensiones generales.

Contracturas musculares.

Agotamiento nervioso.

Alteraciones comúnmente causadas por el estrés.

Actúan también como revitalizador y re-energizante.

Regulan la circulación.

Devuelven al cuerpo su frescura y vitalidad natural.

Entre los servicios que ofrece el spa se encuentran masajes terapéuticos y rituales relajantes, impregnados con los beneficios curativos de la sal. Además, cuenta con espacios para hacer celebraciones, rituales, instantes de bienestar y experiencias cortas.

Aquellos que quieran vivir la experiencia de estar en el único spa a 180 metros bajo tierra pueden reservar directamente en la página del sitio y emprender un viaje de una hora partiendo desde Bogotá.