Zipaquirá se transforma en destino navideño con gastronomía global, luces y espectáculos

A menos de una hora de Bogotá, Zipaquirá se prepara para convertirse en uno de los escenarios decembrinos más vibrantes del país. Entre el 12 y el 21 de diciembre, la ciudad abrirá las puertas de Bazar Zipa, un evento inspirado en los tradicionales mercados europeos que promete atraer a familias, grupos de amigos y viajeros en busca de un plan festivo cargado de música, sabores internacionales y un ambiente visualmente irresistible.

La propuesta se levanta sobre más de 40 puestos gastronómicos que abarcan desde comida típica navideña hasta platos internacionales, acompañados de bebidas calientes, vinos y cócteles pensados para la temporada. Además, artesanos locales y estaciones de regalos complementan la oferta, convirtiendo el recorrido en una experiencia ideal para quienes buscan detalles únicos o souvenirs propios de la época.

Pero la esencia del evento no se limita a la gastronomía: escenarios especiales con personajes navideños, performances callejeros, desfiles y puntos especialmente diseñados para fotografías hacen parte del montaje que recrea la atmósfera de un pequeño pueblo festivo. La intención es que los visitantes no solo recorran un bazar, sino que se sumerjan en una puesta en escena que celebra la magia de diciembre desde todos los sentidos.

El alcalde Fabián Rojas destacó que esta segunda edición coincide con un proyecto mayor de recuperación urbana que ha transformado el centro histórico de la ciudad. “Bazar Zipa se desarrolla en medio de un proceso de revitalización de nuestro precioso centro histórico, que nos ha permitido pintar más de 20 mil metros cuadrados de fachadas, iluminar nuestra emblemática Catedral Diocesana y consolidar una nueva propuesta de muralismo”, señaló. Este embellecimiento ha convertido a Zipaquirá en un punto de referencia para quienes buscan una mezcla equilibrada de tradición, arquitectura y experiencia cultural.



Uno de los mayores atractivos del recorrido es el camino peatonal iluminado que conecta el bazar con la remodelada Plaza de los Comuneros. Allí, un imponente árbol de Navidad preside el espacio, rodeado por construcciones coloniales y estructuras neoclásicas que hacen del lugar un escenario perfecto para conciertos y espectáculos artísticos que se presentarán durante los días del evento.

Para quienes deseen extender la visita hasta la noche, la cercana Plaza de la Independencia ofrece una variada vida nocturna con bares, restaurantes y eventos especiales organizados para la temporada. Desde allí, los asistentes también pueden continuar hacia uno de los planes más esperados: el recorrido por el Parque de la Sal, reconocido por ofrecer algunos de los alumbrados más deslumbrantes de Cundinamarca y que, cada año, sorprende con nuevas figuras y juegos de luz.

Llegar a Zipaquirá resulta sencillo gracias a la amplia oferta de transporte. Los visitantes pueden optar por el Tren Turístico de la Sabana, buses intermunicipales o desplazarse en vehículo particular mediante una doble calzada en excelente estado, lo que facilita un viaje cómodo y rápido desde la capital.

Con su mezcla de cultura, gastronomía y un entorno urbano renovado, Bazar Zipa se perfila como una de las experiencias navideñas más completas del departamento. Un espacio donde las luces, los sabores y la historia se encuentran para celebrar la temporada de fin de año en un ambiente único.