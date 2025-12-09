En vivo
Zipaquirá se transforma en destino navideño con gastronomía global, luces y espectáculos

Del 12 al 21 de diciembre, la ciudad abrirá Bazar Zipa, evento inspirado en los tradicionales mercados europeos prometiendo atraer a visitantes de todo el país en busca de un plan diferente.

