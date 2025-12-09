¿Cuál es el villancico más cantado en las novenas colombianas? No es el 'Burrito Sabanero'

Luego del Día de las Velitas, oficialmente inició la Navidad en Colombia y, con ello, la cuenta regresiva para el nacimiento del Niño Jesús. Como es tradición en el país, miles de familias rezan la Novena de Aguinaldos, una costumbre católica que se practica durante los nueve días previos a esta celebración.

Desde el 16 de diciembre y hasta el 24, día de Nochebuena, se realizan oraciones dedicadas al nacimiento del Niño Jesús, acompañadas de reflexiones, alabanzas y cantos que caracterizan esta temporada. En todo el territorio nacional, familiares y amigos se reúnen para rezar la Novena, cantar villancicos y compartir buñuelos o natilla, mientras surge una pregunta típica de cada año: ¿cuál es el villancico más cantado en Colombia?



Villancico más cantado en Colombia durante la Novena

Colombia es reconocida por la manera en la que vive la Navidad, y uno de los momentos más representativos de las Novenas es el tradicional “ven, ven, ven a nuestras almas”, frase que da inicio a los gozos y abre paso a los villancicos. Entre ellos destacan “El Burrito Sabanero”, “Tutaina”, “Vamos, Pastores”, entre otros, todos muy presentes en las familias del país.

Sin embargo, según lo señalado por la IA Gemini, el villancico que más se escucha en los hogares colombianos es “Noche de Paz”, una canción que ha sido traducida a más de 300 idiomas. En Colombia no tiene un intérprete oficial debido a su popularidad, lo que la ha convertido en un tema de dominio público. Aun así, sellos discográficos como Discos Fuentes o Codiscos suelen incluir versiones interpretadas por coros infantiles o adultos.

Novena de Aguinaldos// Foto: Pexels

Villancicos tradicionales de Colombia para la Novena

En las Novenas colombianas hay una serie de villancicos que se mantienen como emblemas navideños y que, año tras año, continúan sonando en hogares y reuniones familiares.



“El Burrito Sabanero” (o “Mi Burrito Sabanero”): uno de los más recordados, especialmente por los niños, que relata el viaje a Belén.

(o “Mi Burrito Sabanero”): uno de los más recordados, especialmente por los niños, que relata el viaje a Belén. “Tutaina” : villancico corto, repetitivo y muy cantado, cuyo origen es incierto, pero cuya presencia es constante en las reuniones.

: villancico corto, repetitivo y muy cantado, cuyo origen es incierto, pero cuya presencia es constante en las reuniones. “A la Nanita Nana ”: canción de cuna dedicada al Niño Jesús, compuesta por el colombiano Jeremías Quintero.

”: canción de cuna dedicada al Niño Jesús, compuesta por el colombiano Jeremías Quintero. “Los Peces en el Río” : muy popular por su letra y melodía pegadiza.

: muy popular por su letra y melodía pegadiza. “Campana sobre Campana” y “Antón Tiruriruriru”: villancicos de origen español que han sido adoptados con facilidad en los hogares colombianos.

También vale una mención especial “Mamá, ¿dónde están los juguetes?”, de Los Niños Cantores, lanzada en 1999. Aunque tiene un tono más nostálgico, se ha mantenido como parte del repertorio navideño en varias Novenas del país.